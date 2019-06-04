Шуневич: Сообщения о ложных минированиях в Беларуси поступали из-за рубежа 2 4.06.2019, 16:59

Игорь Шуневич

Милиции не удалось задержать злоумышленников.

Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, пишет БелТА.

Министр констатировал, что пока милиции не удалось задержать злоумышленников. «С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом, — сказал он. — Мы знаем, где находятся сервера». Правоохранители располагают соответствующими доказательствами.

Игорь Шуневич обратил внимание, что в Беларуси лжеминеры практически всегда задерживались. «Иностранцев, к сожалению, не смогли ни просчитать, ни задержать. Дело будущего», — добавил министр.