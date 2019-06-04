Зеленский в Брюсселе: Призывов мало, надо принудить РФ к миру 4.06.2019, 17:05

Владимир Зеленский

Фото: SOPA Images

Президент Украины будет начинать разговоры с европейскими политиками с вопроса: «как будем давить на агрессора».

Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Брюссель с двухдневным визитом, заявил, что его встречи с лидерами Европы начнутся с вопроса совместного давления на Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 тысяч детей стали внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей", - написал Зеленский в своем Facebook.

Он также добавил, что в Международный день детей, пользуясь случаем, еще раз напомнит европейским друзьям эти ужасные цифры и призовет Россию прекратить войну.

"Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса: как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?" - написал президент.