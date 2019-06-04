Заико об экономической политике Лукашенко: Это аграрный тупизм 15 4.06.2019, 17:11

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Что делать белорусским производителям в сегодняшней ситуации?

Беларуси нужно снижать зависимость от аграрного рынка России. Об этом во время выставки «Белагро-2019» сообщил член коллегии, министр промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Александр Субботин, сообщает БелТА.

«Как минимум треть продукции нужно стараться продавать в страны дальнего зарубежья», – отметил Александр Субботин.

Среди перспективных рынков евразийский чиновник вспомнил Китай, страны Ближнего Востока и африканский континент. Субботин добавил, что постепенно для наших производителей открывается и рынок Европейского союза, а с Россией нужно вести более активные переговоры.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико заявил телеканалу «Белсат», что белорусская продукция будет вытесняться с аграрного рынка России:

«Почему Лукашенко и свиты, которые ходят за ним по коровникам и по телятникам – руководящий народ – почему они вдруг вообразили, что Беларусь может продавать припасов в Россию на 7 миллиардов долларов? Был сделан неправильный прогноз. Это абсолютный аграрный тупизм.»

По мнению эксперта, после введения санкций против России президентом США Бараком Обамой, и наложения эмбарго на западные товары, российские изготовителя сумели полностью обеспечить свой рынок собственной свининой и мясом птицы. А в сельскохозяйственный 2017-2018 год Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы.

«Беларуси нужно абсолютно грамотно посмотреть на глупости, сделанные при ставке на нефтепереработку – это загнало страну ниже плинтуса. Продовольственные проекты тоже уже закончились, – говорит эксперт. – Что делать белорусским производителям? Собраться, нарисовать транспаранты «Григорьевич, иди с нами в колхоз работать!». И все. А что они хотят, кто им будет эти рынки искать?»

21 мая на совещании с правительством Александр Лукашенко подтвердил, что около 60 белорусских предприятий не имеют доступа к российскому рынку из-за ограничений. По словам руководителя страны, подписанные с Россией балансы сельскохозяйственной продукции не выполняются, так как Москва не придерживается своих обязательств.