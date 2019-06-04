Рогозин: Путин сможет следить за страной из космоса через систему «Государево око» 21 4.06.2019, 17:31

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Глава «Роскосмоса» рассказал о новом проекте своего ведомства.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что президент России Владимир Путин сможет использовать систему космического мониторинга «Государево око» в режиме реального времени, пишет «Интерфакс».

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени.

Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое», — отметил Рогозин.

Чиновник добавил, что доступ к системе также должен иметь кабинет министров. Рогозин назвал ее «хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства».

«Роскосмос» предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли под названием «Государево око» в январе этого года. По словам Рогозина, она позволит наблюдать за природными ресурсами и техногенными процессами. Одна из задач проекта — развитие территорий и экономики России.