Игорь Криушенко: Нужно сыграть на максимуме в каждой игре 4.06.2019, 17:36

Игорь Криушенко

Главный тренер футбольной сборной Беларуси назвал задачу на игры против Германии и Северной Ирландии.

– Нам важно набрать четыре очка в этих двух матчах. Согласны?

– Вопрос будет ставиться не так. Нужно сыграть на максимуме в каждой игре. Такой разговор будет с футболистами. Это спорт. Здесь о каком-то плане неправильно было бы говорить. Будем стремиться к своему максимуму, – сказал главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко «Трибуне».