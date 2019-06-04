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Игорь Криушенко: Нужно сыграть на максимуме в каждой игре

  • 4.06.2019, 17:36
Игорь Криушенко

Главный тренер футбольной сборной Беларуси назвал задачу на игры против Германии и Северной Ирландии.

– Нам важно набрать четыре очка в этих двух матчах. Согласны?

– Вопрос будет ставиться не так. Нужно сыграть на максимуме в каждой игре. Такой разговор будет с футболистами. Это спорт. Здесь о каком-то плане неправильно было бы говорить. Будем стремиться к своему максимуму, – сказал главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко «Трибуне».


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