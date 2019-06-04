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Жан-Клод Юнкер о Зеленском: У меня есть новый друг

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  • 4.06.2019, 17:58
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Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Президент Украины встретился с главой Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Церемонию встречи транслировало спутниковое телевидение Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

"У меня есть новый друг", - сказал Юнкер, отвечая на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему старому другу Петру Порошенко.

"Новый друг лучше старого", - заявил в свою очередь Владимир Зеленский.

Как сообщалось, встреча Зеленского, который находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе, и Юнкера состоится без заявлений для прессы.


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