Жан-Клод Юнкер о Зеленском: У меня есть новый друг

Жан-Клод Юнкер о Зеленском: У меня есть новый друг3
- 4.06.2019, 17:58
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Президент Украины встретился с главой Еврокомиссии.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Церемонию встречи транслировало спутниковое телевидение Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".
"У меня есть новый друг", - сказал Юнкер, отвечая на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему старому другу Петру Порошенко.
"Новый друг лучше старого", - заявил в свою очередь Владимир Зеленский.
Как сообщалось, встреча Зеленского, который находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе, и Юнкера состоится без заявлений для прессы.