В Минске пройдет День России: приедут «Ночные волки» и Лариса Долина 22 4.06.2019, 18:33

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Фото: РИА «Новости»

Празднования будут проходить в Верхнем городе.

Уже не первый год в Верхнем городе в Минске в летние выходные проходят дни культур самых разных стран и народов. В минувшую субботу в столице Беларуси прошел день Швеции, который закончился выступлением победительницы Евровидения Лорин, а в эту субботу, 8 июня, пройдет День многонациональной России.

Празднование будет происходить c 12 до 22 часов. В качестве гостей фестиваля из России приедут «Хор Турецкого», оркестр Игоря Бутмана, а также певица Лариса Долина (та самая, которая пела о «погоде в доме»). Также можно будет посмотреть на дагестанские и башкирские танцы, передает nn.by.

До 16 часов по Верхнему городу будут работать интерактивные зоны: «Русь сказочная», «Город мастеров», «Полевая кухня», «Выставка российского автопрома», «Культура России», «Россия туристическая», «Краса России»

Пройдет конкурс на лучший костюм в цветах флага России.

Будут работать «Русский», «Поволжский», и «Северо-Кавказский» дворики. Пройдут мастер-классы по гончарству, вязанию, кузнечному делу, плетению из лозы. В палатке «Рады приветствовать» угостят квасом и пряниками.

А на улице Зыбицкой детей планируют катать на пони, а взрослых на мотоциклах «Ночных волков». А еще во дворике отеля «Монастырский» планируют показать российский фильм. Правда, не говорят, какой же именно.