Пять белорусов попали в список реальных претендентов на драфт НХЛ 4.06.2019, 19:02

Независимый скаут Ларри Фишер составил финальный рейтинг «проспектов», которые могут быть выбраны на драфте НХЛ.

Автор портала The Hockey Writers, независимый скаут Ларри Фишер составил финальный рейтинг "проспектов", которые могут быть выбраны на ближайшем драфте НХЛ, который пройдет 21-22 июня в Ванкувере. В список из 350 претендентов вошли пять белорусов: Владислав Колячонок, Алексей Протас, Владимир Алистров, Евгений Оксентюк и Иван Дроздов.

Возглавили рейтинг нападающие Джек Хьюз, Каапо Какко и Василий Подколзин.

Фишер спрогнозировал белорусам следующие позиции (в скобках — место по итогам предыдущего рейтинга от 13 мая):

44 (53). Владислав Колячонок (защитник, "Флинт", OHL — 2-й раунд)

112 (124). Алексей Протас (нападающий, "Принс-Альберт", WHL — 4-й раунд)

129 (123). Владимир Алистров (нападающий, "Эдмонтон", WHL — 5-й раунд)

153 (174). Евгений Оксентюк (нападающий, "Шахтер" — 5-й раунд)

212 (173). Иван Дроздов (нападающий, "Динамо" Мн — 7-й раунд)

Кроме того, под 303-м номером в рейтинге находится защитник "Принс-Альберта" Сергей Сапего, который также имеет небольшой шанс оказаться задрафтованным. Уроженец Витебска хоть и является оверэйджером, но в этом сезоне сумел круто заявить о себе, став чемпионом WHL и одним из лучших игроков обороны в лиге, — пишет hockey.by.