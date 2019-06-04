Игра опросов 4.06.2019, 19:06

Блогосфера подводит итоги «резкого скачка» рейтинга Путина.

Резкий рост рейтинга Владимира Путина (по двум опросам ВЦИОМа) вызвал поток размышлений и комментариев. Основное их содержание — полное недоверие к методикам опросов и к социологии при авторитарных режимах. Т.н. социология стала предметом насмешек. Произошедшее дает повод усомниться в истинности и иных опросов, производившихся в РФ как ВЦИОМом, так и другими социологическими службами, пишет kasparov.ru.

Игорь Эйдман:

"29 05 2019

"Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" — именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. В настоящий момент, по данным ВЦИОМ, личный рейтинг президента Владимира Путина составляет 31,7%" (Газета ру).

30 05 2019

"В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина" (Коммерсант).

30 05 2019

"Текущая цифра — это около 65%. Для сравнения: в январе было меньше 62%. Так что рост есть" (Валерий Федоров. Интерфакс).

31 05 2019

"Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30 процентов, а 72,3 процента" (Валерий Федоров. Интерфакс).

Так что же произошло в ночь с 29 по 30 мая? Групповое изнасилование социолога в извращенной форме сотрудниками администрации президента и лично Песковым?"

Твиттер "Сталингулаг":

"Рейтинг Путина упал до рекордно низкого уровня. — А по***у? — Мы обновили методику расчёта и выяснили, что на самом деле рейтинг президента вырос.

Нет, это не шутка из провинциального стендап-клуба, это официальные заявления "социологов". Какое позорище".

Алексей Рощин:

"История с "рейтингами Путина" в исполнении ВЦИОМа настолько банальна, что даже и объяснять-то нечего. Тем более, что тут имеет место явное дежавю: точно такой же по сути скандал был месяца три назад, только с "Левада-центром". Просто один в один: Левада тогда доложил, что "рейтинг Путина упал до минимального значения — 32%", тоже поднялся небольшой переполох, но, в отличие от ВЦИОМа, ЛевадаЦ опровергать ничего не стал, а типа сквозь зубы разъяснил, что 32% — это только в ответе на открытый вопрос о доверии. А что, мол, если спрашивать закрытым списком, то нате вам, у Путина по-прежнему 64 (или 66, я уже не помню).

И сейчас ВЦИОМ воспроизвел тот же самый финт ушами — только куда более неловко и подхалимски. Разница еще в том, что "Левада" этак высокомерно ткнул "недопонимающих" в свой же собственный опрос, но в другой пункт анкеты — типа, что ж вы, дураки, "для вас, козлов, все на бумаге печатают"; а на ВЦИОМ, видать, наорали так, что он с горя счел более безопасным провести НОВЫЙ опрос с "правильными" цифрами.

Но методика-то все равно одна, нового ничего не придумали. И Левада, и ФОМ, и вот ВЦИОМ говорят нам, что у российских граждан, на самом деле, довольно странная политическая ориентация. Как говорится, без поллитры не понять. Однако сами придворные социологи к ней давно привыкли и не обращают внимания, принимают как должное — вот только на неподготовленного обывателя их выкладки с непривычки производят дикое впечатление.

В чем же суть? ОКАЗЫВАЕТСЯ, что россияне по-разному отвечают на закрытый (с подсказкой) и открытый (без подсказки) вопрос об одном и том же! Как бы это объяснить… ну вот, допустим, дородная жена в халате, с толстым слоем крема на лице и с бигудями на голове, держа в руке скалку, спрашивает мужа: "А что, дорогой, ты правда считаешь МЕНЯ самой красивой на свете женщиной?" И муж, незаметно косясь на скалку, отвечает как солдат на плацу: "Так точно, тебя, моя дорогая и драгоценная!!" А точнее, согласно ВЦИОМ-Левада, так отвечают 66-72% мужей (остальные, видимо, отвечают по телефону из-за границы, поэтому чувствуют себя настоящими правдорубами)".

Егор Седов:

"Кажется, никто ничему учиться не собирается.

Вижу в ФБ и в Телеграме обсуждение (всерьез!) очередного опуса ВЦИОМ. Про то, как россияне стали больше пить — ах, на треть повысился рейтинг... т.е. число пьющих.

И ведь обсуждают это!

Люди, что с вами? Неужели вас этот опрос по шерстке погладил? Не хочу в такое верить...

На вот это вот всё после "игры опросов" нужно давать только один ответ. По Юлию Киму:

"...Потом поставьте собственную подпись,

И тут же отнесите в... комсомольский кабинет".

Всё, ничего больше!

А, еще можете найти Главного Социолога. Искать долго не надо, он на вас, по идее, должен из зеркала смотреть. И вот, провизуализировав этого Главного Социолога, попробуйте посмотреть на окружающую жизнь. Вспомнить прошлое, вспомнить, что было 30-35 лет назад (это — насчет алкоголизации, например), много ли полутрупиков валялось по выходным и праздникам тогда — и сейчас...

Понимаю, что ответы "Главного Социолога" будут, скорее всего, разными. И не самыми релевантными. Ну, что поделать — других методов в авторитарных государствах все равно нет... "Другие методы" — это "игра опросов".

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"Да, мы за Путина; нет, мы не против Путина.

История с внесением кардинальных изменений в методику проведения опросов ВЦИОМ, после чего рейтинг Путина подскочил с изначально завышенных 30,5% до совсем уж фантастических 72,3%, очередной раз подтверждает наш центральный тезис последних месяцев: "правящий режим в отчаянии и сам не ведает, что творит".

Как и кому это может помочь? Зачем окончательно дискредитировать отечественную социологию? Неужели власть действительно верит, что россияне купятся на такой дешёвый развод?

Вопросов много — логичные ответы на них отсутствуют.

Тогда бы не мелочились, а сразу делали опрос с 2 возможными вариантами ответа

1) "да, мы за Путина";

2) "нет, мы не против Путина".

Смысл тот же, а процент одобрения достигнет показателя в 100% и вслед за антирекордом установит рекорд.

Всё идёт к тому, что в этой партии наперсточники и шулера обыграют сами себя — уж слишком далеко завели их лабиринты лжи..."

Николай Травкин:

"Оказывается, дело было не в устаревшей методике!

ВЦИОМ прибором для замера рейтинга Путина неправильно пользовался. Пригласили главного социолога в кремль и прям на нём ему же продемонстрировали, в какое место россиянину прибор вставлять нужно при опросе…

К вечеру ВЦИОМ перемерил — рейтинг Путина в 2 раза вырос!"

Михаил Ушаков:

Игорь Барышев:

"— Вы удовлетворены тем, что живы?

— Да так...

ВЦИОМ: 99,9% россиян удовлетворены жизнью в России".