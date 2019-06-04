Белорусские добровольцы: Мы не приехали в Украину за наградами 2 4.06.2019, 20:01

Зарубежные ветераны АТО просят помощи у президента Украины.

Партия «Национальный корпус» вместе с иностранными добровольцами, которые воевали на Донбассе в составе правительственных сил, 4 июня пикетировали администрацию президента Украины Владимира Зеленского.

На акцию пришло около тысячи человек, некоторые ветераны были на инвалидных колясках. Они требовали предоставить украинское гражданство тем иностранцам, которые воевали за Украину, передает «Радыё Свабода».

«Украинского гражданства сегодня требуют около 400 добровольцев-иностранцев. Они сражались на востоке и теперь не имеют ничего - ни отечества, ни документов. И все они уже пятый год находятся в Украине в статусе нелегалов», - сказал Денис Котенко, представитель «Национального корпуса», который служил в составе волонтерского батальона «Азов»вместе с белорусами и россиянами.

Фото: «Радыё Свабода»

В акции участвовали добровольцы из Беларуси, Молдовы, России. Белорусы пришли на акцию с бело-красно-белыми флагами. Участники акции держали баннеры с надписями:

«Добровольцы завоевали гражданство на передовой»,

«Что нам еще сделать, чтобы получить гражданство?»,

«Гражданство - добровольцам, они кровью заплатили за Украину».

Фото: «Радыё Свабода»

«У наших добровольцев завершился срок действия видов на жительство, а у некоторых - и национальных паспортов. Мы не ехали в Украину за наградами или премиями. Мы надеялись на признание. Думаю, это тот минимум, который украинское государство должно обеспечить для иностранцев, которые приехали защищать Украину. Нам нужна юридическая защита», - заявил в ходе своего выступления белорусский доброволец Ян Мельников.

Фото: «Радыё Свабода»

Большинство иностранных добровольцев, которые выступили на акции, в том числе и Мельников, говорили на украинском языке.

Акция проходила в отсутствие Владимира Зеленского - он был с первым официальным визитом в Бельгии.

Фото: «Радыё Свабода»

В обращении, переданном в администрацию президента Украины, участники акции просят упростить процедуру предоставления украинского гражданства иностранным бойцам-добровольцам, создать отдельную рабочую группу для помощи в деле получения паспортов Украины, а также включить представителей местных организаций в состав Комиссии по вопросам гражданства.

Владимир Зеленский своей позиции по этому вопросу пока не высказывал.