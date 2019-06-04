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Легенды сборной Беларуси приглашают болельщиков на матч против Германии

  • 4.06.2019, 20:18
Фото: «Белсат»

Матч Беларусь - Германия пройдет на «Борисов-Арене» 8 июня.

На youtube-канале Белорусской федерации футбола появился видеоролик с приглашением на матчи национальной сборной в квалификации чемпионата Европы-2020 против команд Германии и Северной Ирландии, передает pressball.by.

Болельщиков на "Борисов-Арену" позвали Сергей Гуренко, Сергей Штанюк, Денис Ковба, Александр Кульчий, Андрей Островский, Александр Лухвич, Радислав Орловский, Сергей Герасимец и Юрий Жевнов.

8 июня на "Борисов-Арене" "белакрылыя" встретятся со сборной Германии (начало игры — в 21.45), 11 июня в Борисове состоится поединок с североирландцами (21.45).


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