Не «1984», а 2019-й 6 Евгений Левкович

4.06.2019, 20:30

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С очередной публикацией тебя, Джордж…

Сегодня в обед звонит мне друг, и в числе прочих "как дела" рассказывает о том, что готовит материал о 70-летии первой публикации романа Джорджа Оруэлла "1984". Он был издан 8 июня 1949 года.

Роман мой друг помнит плохо, поскольку читал его в отрочестве, поэтому и позвонил мне проконсультироваться по некоторым моментам - я, волею судеб, перечитывал Оруэлла пару лет назад. Среди краткого пересказа напомнил собеседнику, что одна из кульминационных и самых жутких сцен книги – пытки влюблённой пары, Уинстона и Джулии, с целью того, чтобы они предали друг друга. Пытают их не абы как, а тем, чего они боялись больше всего в жизни: его – электрическим током, её – крысами.

И вот только мы поговорили, как приходит новость о сегодняшнем судебном заседании по делу "Сети". Два года назад ФСБ арестовала по разным городам России одиннадцать молодых людей, в основном - анархистов, обвинив их в создании некоего сетевого сообщества, которое готовило теракты во время чемпионата мира по футболу, а впоследствии – вооружённый мятеж против самого Путина. В реальности сообщество, может, и было, но никаких терактов арестованные не готовили даже в поллюционных снах. Тем не менее, многие из них дали признательные показания на первом же допросе.

И вот теперь их судят. Сегодня один из обвиняемых, 23-летний Виктор Филинков, во всех подробностях рассказал за что именно.

Его прямая речь на суде:

"Когда меня пытали, это было неожиданно. Это было совсем не так, как в кино показывают. Я никогда в жизни не испытывал такого. Меня било током – от розетки. Но электрошокер – это совсем другие ощущения. На их фоне меня били, и избиения не ощущались. Кроме когда били по голове – тогда в глазах белело.

Меня пытали около четырёх часов, но никакой боли я не чувствовал, потому что болело всё тело. Когда болит всё, нельзя выделить какую-то отдельную часть. Боль распространяется по всему, хотя бьют в конкретные места. Я не знаю, куда больнее: в ногу, в грудь, в запястье, в шею.

Сотрудник спрашивал, почему я со своей женой. Я кричал, что я люблю её, меня били током, а я кричал. Это была одна из самых унизительных сцен в этом всём. Нет, была ещё одна. Вопрос "с кем общается моя супруга?", сопровождая это ударами током, потому что я пытался вспомнить. Я не знаю всех знакомых моей супруги. Они отвечали: "Её **ут, а ты не знаешь?". Это всё было просто ужасно. Таких вопросов было много, видимо какой-то способ подковырнуть. Настроить тебя против всех. Ты понимаешь, кто во всем виноват – тот, кто перед тобой сидит, но они пытаются выставить других.

Они говорили: "Твой дружок Бояршинов шёл закладывать бомбу, чтобы убить людей". В той ситуации я верил в это, действительно верил, что Бояршинов шёл куда-то закладывать бомбу. Они говорили, что другие люди тоже хотят убивать людей, Сагынбаев хотел изготовить взрывчатое вещество. Я тогда не знал, есть ли оно у него.

Их угрозы были бессмысленны, после 10 минут пыток я был абсолютно сломлен. Угрожали, что убьют, что к туберкулезникам посадят, к тем же собровцам, что машина со спецами повезет меня в Пензу, они будут спать по очереди, а я спать не буду, и воды там не будет. Задавали вопросы: "Чё, сколько человек может без воды?". Это было абсолютно бессмысленно, я бы и так всё подписал. Насилие – основа их работы. Потом спросили: "Тебя разве кто-то пытал? Ты в машине ударился".

Больше всего мне запомнился следователь Алексей, у него кофточка и подтяжки, он давал мне туалетную бумагу, когда я ходил в туалет. Я думал, как это прекратить, как вскрыться, но там кабинет рядом, всё время стоял сотрудник. Дверь нельзя было закрывать. Если бы я знал, что у меня в кармане лежит монетка заострённая, но я о ней забыл. Она прошла несколько шмонов, СОБР досматривал – и не нашёл, нашли только в СИЗО-3".

"Медиазона", которая вела трансляцию, сообщает, что в середине выступления Филинкова один из присутствовавших на суде сотрудников ФСБ издевательски спросил у него: "Может быть, что-нибудь более приятное расскажете?". А после дачи показаний обвиняемый сел на скамейку, закрыл голову руками и заплакал. На заседании, кстати, присутствовала его мама, которая всё это слушала и видела в полном объёме...

И вот только я всё это отправил в печать, как ещё одна новость приходит, от "Интерфакса". Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о создании системы космического мониторинга "Государево око", через которую Владимир Путин сможет управлять Россией в режиме реального времени.

В общем, с очередной публикацией тебя, Джордж.

Евгений Левкович, Facebook