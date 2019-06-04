В США запретят въезд пытавшимся вмешаться в выборы 4.06.2019, 21:01

Подозреваемым будут отказывать в визах или депортировать.

Сенат США поддержал законопроект, запрещающий въезд в Соединенные Штаты лицам, которые вмешивались в американские выборы. Об этом сообщает Голос Америки.

В тексте документа говорится, что в американской визе будут отказывать иностранным гражданам, которые нарушали законы США о голосовании, финансировании избирательных кампаний, действовали по указанию зарубежного правительства. Людей, которых заподозрят в такой деятельности, также могут депортировать с территории Соединенных Штатов.

Документ получил название Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, или коротко - DETER Act, что в переводе означает "Защита выборов от угроз путем установления ограничений".

Сообщается, что законодательная инициатива получила поддержку Сената на фоне призывов защитить выборы президента США в 2020 году от зарубежного влияния.

29 мая спецпрокурор США Роберт Мюллер констатировал факт вмешательства Кремля в выборы президента США и подчеркнул, что, если бы он был уверен в невиновности главы государства, он бы "так и сказал".