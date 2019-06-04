Ложь про Крым и «Новороссию» 2 Евгений Ихлов

4.06.2019, 21:18

2,431

Неудобные факты для сторонников «ново-мало-россии».

Прежде чем пускаться в рассуждения, раскрывающие принципиальное отличие в восприятии СССР при его существовании и в нынешней России, напомню о факте, полностью уничтожающем нынешнюю ложь про Крым и "Новороссию".

Дело в том, что не успел я опубликовать свои рассуждения ("Ты представь что за тобою полоса пограничная идёт…",03.06.2019, 13-19 – см. Приложение 3) о том, чем отличался подход Лиги Наций от ООН при урегулировании постимперских пограничных споров, как фейсбук доложил мне, что идеально 4 года назад я писал на схожую тему ("ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ГРАНИЦ", 04.06.2015, 05-24 – см. Приложение 2).

Увидел в этом Знак (в том смысле, как писал Николай Рерих: "Всюду видны знаки", "Алтай-Гималаи") и решил написать еще раз о расчленении Украины.

{Собственно, постоянно ловлю себя на "циклизме мысли" – когда смотрю свои записки предыдущих лет, чтобы выложить их в полночь в свою "хронику", то отмечаю, что ровно – год, два, три, четыре, даже 5-6-7 назад (со сдвигом в 1-3 дня), затрагивал именно ту тематику, о которой писал накануне, и я даже периодически делюсь удивлением от такого совпадения с собеседниками}.

Так вот – главное.

ТЕЗИС О ТОМ, ЧТО КРЫМ СТАЛ ЧАСТЬЮ УКРАИНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОЛА РУКОВОДСТВА СССР В 1954 ГОДУ – ЛОЖЬ – НАГЛАЯ ИЛИ НЕВЕЖЕСТВЕННАЯ!

Крым (вместе с Севастополем) стали частью Украины на основании своего свободного и демократического волеизъявления – в ходе референдума 1 декабря 1991 года. Тогда всему населению б.УССР было дано право выразить своё отношение к акту провозглашения государственной независимости, принятому Верховным Советом УССР 24 августа.

Вопрос референдума был чёткий и однозначный (см. Приложение 1) – в отличие от туманного "сохранение обновлённого Союза" на пресловутом горбачёвском референдуме 17 марта 1991 года - и трёхмесячный лаг между декларацией о независимости и плебисцитом давал возможность осмыслить происходящее (в отличие от мартовского безумия 2014 года).

Вот итоги голосования по Крыму: 54,19% от 67,5% принявших участие в голосовании.

Нормальные числа – никаких 99%.

Вот это и был настоящий Крымский референдум – за независимость от СССР (уже в тогдашнем понимании - Большой России), за пребывание в составе суверенного Украинского государства…

Чтобы ещё насыпать соль на раны поборникам "ново-мало-россии": Донецкая область – участвовало 83,90%, "за" - 76,73; Луганская область - участвовало 80,65%, "за" - 83,66%...

По остальным областям, упомянутым Путиным как неукраина в апреле 2014 года, данные не менее выразительны…

А вот теперь – к основной теме.

Советская ("марксистско-ленинская", т.е. сталинская) концепция строительства союзного государства концептуально исходила из того, что союзная (и автономная) республика – это "общность", т.е. устойчивая этническая совокупность [я употребляю понятие "этническая коалиция"] на данной территории, такая "малая политическая нация".

И на суверенной (согласие на автономию – также акт суверенного волеизъявления, самоопределения) территории с этой общностью каждый этнос имеет возможность для реализации своей национально-культурной жизни.

Условно говоря, полиэтнические государства (имперского типа) должны "квантоваться" региональными полиэтническими общностями, а не этносами (этническими нациями).

В этом смысл самой лучшей и по сей день коммунистической работы по национальному вопросу в империях – сталинской статьи “Марксизм и национальный вопрос” (написана в конце 1912 года – начале 1913 года в Вене; впервые напечатана за подписью К.Сталин в №№ 3–5 журнала “Просвещение” за 1913 год под заглавием “Национальный вопрос и социал-демократия”), написанной в полемике с позициями Бунда [это первая подробная антиеврейская большевистская работа], австрийской и сербской социал-демократии.

Но попробуйте в ней заменить слова "пролетариат" на "средний класс" и "гражданское общество", а "социал-демократию" на либеральный конституционализм…

Это я к тому, что при создании СССР он воспринимался не как союз <этно>наций или национальных квазигосударств, но именно как союз советских политических наций – именно полиэтнических общностей, получавших наименование по той исторической области, на базе которой эти квазигосударства образовывались (см. Приложение 4).

Поэтому Крымская АССР (в составе РСФСР) не была названа Крымскотатарской АССР только потому, что для автономных республик и областей с большим этническим разнообразием названия старались брать географические – Аджария, Крым, Нагорный Карабах, Нахичевань…

В данном случае автономию получали и греки, и понтийские греки (особый субэтнос – потомки древних эллинов), и евреи-ашкеназы, и евреи-крымчаки, и караимы, и немцы (потомки екатерининских колонистов), и армяне, и болгары, и итальянцы, которым создали "национальные колхозы".

И решение о передаче Крымской области РСФСР в состав УССР – это было переподчинение территории от одной <малой> советской политической нации к другой.

Но не от одного национального квазигосударства другому, не передача от русского народа - украинскому!

Другое дело, что процесс этнических чисток и этнического замещения (вместо депортированного крымскотатарского народа, немцев, греков, армян, болгар - заселение оргнаборами из РСФСР и УССР, а также специальным расселением военных отставников – аналогичное было и в Латвии), заменил суть восстановленной автономии Полуострова – теперь это была не автономия для крымскотатарского народа, а для русского меньшинства в составе независимой Украины.

То, что сейчас акт февраля 1954 года трактуют именно так, как раз и доказывает, что в последних период существования СССР и в последующие за его распадом годы Советский Союз воспринимался всеми только объединение этнонациональных квазигосударств, где титульный этнос по умолчанию считался главным – "нациеобразующим".

Таким образом, выстроенный в итоге концептуально по сталинской модели "автономизации" (как некие Великорусские Соединённые Штаты - лего из локальных "гражданских наций"), СССР вдруг стал пониматься "по-ленински" - как большевистское соединение НАТО и ЕС.

Видимо, это и стало истинным "возвращением к ленинской национальной политике".

"Титульный" этнонационализм с конца 60-х постепенно стал государственной криптоидеологией в союзных и автономных республиках, задрапированный наигранным "интернационализмом" и предельно фальшивой риторикой на тему "дружбы народов".

Но такой взгляд означал понимание СССР именно как Большой России, т.е. как некоей Новомосковской империи.

И, поскольку, в отличие от установок периода романской монархии, имперство и империализм были при Советской власти доктринально осуждаемы, а распад империй (и крах колониализма) всей идеологической традицией не только подавался как закономерный, но и всячески приветствовался, то в результате Советский Союз оказался полностью делегитимизирован именно с истинно-советской точки зрения.

И ещё, и ещё раз: именно восприятие передачи Крымской области (с входящем в её состав Севастополем [статус "город республиканского значения" был аналогичен статусу Киева]) в состав УССР как нарушение прав русского населения как раз и означает признание СССР в качестве империи, подчинившей Украину, понимаемую именно в качестве страны украинской этнонации (в советской терминологии "народа" - недостигшие статуса советской нации числились "национальностями" - евреи, немцы, греки, цыгане), и обосновывает священное и незыблемое право народов на выход из Империи (Кремля)…

***********************

Приложение 1

Вопрос референдума 1 декабря 1991 года [для любителей конспирологии – канун Хануки]

"Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?"

"ДА, ПОДТВЕРЖДАЮ" "НЕТ, НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ"

АКТ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

Исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, — продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине, — исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами,

— осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно ПРОВОЗГЛАШАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ и создание самостоятельного украинского государства — УКРАИНЫ.

Территория Украины является неделимой и неприкосновенной.

Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины.

Настоящий акт вступает в силу с момента его одобрения.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УКРАИНЫ

24 августа 1991"

***********************

Приложение 2

Ихлов Евгений 4 июня 2015 г. ·05-24

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ГРАНИЦ

60 лет [уже 64 года] назад население Кубани (потомки депортированных матушкой Екатериной запорожцев - это об их помиловании ездили в Санкт-Петербурх просить казаки, взявшие по пути гоголевского Вакулу) считало себя украинцами и ненавидело русских руссификаторов* (об этом в воспоминаниях Григория Померанца, который после лагеря там учительствовал).

Вот если бы тогда Кубань, во внезапном приступе верности "ленинской национальной политике" отдали бы где-то зимой 1954 года Украинской ССР, считалось бы она сейчас утраченной исконно-русской землёй?

А Крым - если бы его по просьбе Соломона Михоэлса и по первоначальному плану Сталина, поддержанному Трумэном, сделали бы где-то в 1946 году Еврейской АССР (дабы избавить британскую Подмандатную Палестину от дестабилизирующего потока еврейских беженцев) - считали бы сейчас утраченной исконно-русской землёй?

____________

* товарищи избивали одноклассников за любое слово по-русски, сказанное вне класса и не как ответ учителю.

***********************

Приложение 3

Ихлов Евгений 03.06.2019, 13-19

"Ты представь что за тобою полоса пограничная идёт…"

Лигу Наций – это порождение американского политического гения (хотя европейцы эту идею приняли как родную - римейк Сейма Империи) – принято сравнивать с ООН уничижительно. Но ООН был создан верящей в волшебную силу просвещённой бюрократии рузвельтовской и пострузвельтовской администрации, а Лига Наций – была создана дипломатами – для урегулирования кризисов, а не для проектов и планирования…

Другое дело, что после отказа участвовать в Лиге Америки ("предоставим этих порочных и воинственных европейцев их ужасной судьбе"), там всё решали Великая Британия и Франция. При их согласии все вопросы решались мгновенно. Но вот когда между ними начались разногласия, в частности по дальнейшей судьбе поверженной Германии (Париж стремился добить, а Лондон – реинтегрировать), то и наступил паралич, потому что половина Лиги была французской клиентелой, а половина - британской.

Но вне этих разногласий никакого блокирующего механизма не было. Если бы Англия и Франция захотели бы остановить японское вторжение в Китай или итальянское – в Абиссинию, то это можно было сделать "по шелчку": Япония полностью зависела от сырьевого импорта, а вся логистика абиссинской кампании дуче шла через англо-французский Суэц…

Вот как бы быстро и эффективно был бы решён Лигой Наций нынешний сербо-косовский конфликт.

Словосочетание "международнопризнанные границы" и "Балканы" вызывали вежливые улыбки даже у посланцев бурлящего юга Европы… Рухнули империи (Габсбургов, Тито) – значит, надо дать народам обустроить свою жизнь. В 1919-23 годах в сознании международных политиков ещё было понимание, что двум нациям в одном государстве быть противоестественно.

Сделали бы так. Границу между Сербией и Косово провели приблизительно по этническим общинам (с разменом территорий и обменом населением). Затем Косово получило бы право соединиться с Албанией. И конфликт бы мгновенно прекратился… Как греко-турецкие войны. Осталась бы только многолетняя застарелая ненависть…

Так это нормально – все так живут, в смысле все бывшие имперские нации со своими бывшими подвластными народами… Такая вековая англо-ирландская (армяно-азербайджанская, арабо-турецкая, греко-турецкая, еврейско-арабская, чешско-немецкая, польско-немецкая, польско-украинская, сербо-болгарская, сербо-хорватская… - нужное подчеркнуть) дружба.

И ещё – спорные города делали "вольными" под прямым управлением Лиги Наций. По Данцигу согласие Парижа и Лондона было – и стал на 20 лет Вольным городом. А в 1947 англичане не хотели Вольного Иерусалима, а хотели, чтобы перепуганные евреи попросились обратно – под сень короны, и генерал Джон Глабб приказал Арабскому легиону заиорданского короля Хусейна I открыть артиллерийский огонь по еврейским кварталам Иерусалима сразу после голосования Генассамблеи ООН о разделе Подмандатной Палестины…

И раздел Индии Лига Наций провела бы совсем не так как по Плану лорда Маунтбеттана – было создано несколько независимых этнических государств. Обязательно отдельно – вся Бенгалия (язык важнее религии), Земли Сигкхов, Большой Кашмир, Юг (Дравидистан), Южный Тибет, Делийская Федерация, а там, где сейчас Пакистан – некие Индские Соединённые Штаты…

Сколько бы после этого не было на земле Индостана резни – такой бы как в 1947 (при разделе по религиозному признаку) и в 1971 (при выделении из Пакистана Восточной Бенгалии – Бангладеш) бы не было… Это я к тому, что: а) иногда ИРА взрывала правильно – в виде орудия кармы; б) самые затянувшие и кровавые конфликты современного мира – плод политики послевоенного лейбористского кабинета Эттли…

Меня тут же телепатически спросят про гипотетические решения Лиги Наций по Украине.

Скорее всего, Татарская Крымская республика получила бы возможность создать союз с Турцией (как и Республика Хатай). Были бы созданы три Вольных <Русских> города – Севастополь, Одесса и Харьков. Донбасс бы отошёл России (или Московскому государству), но Кубань, часть Липецкой, Курской и Воронежской губерний отошли бы Украине. А земли до Смоленска – Литовско-Беларуской федерации ("Литбелу")…

Не могу обойти вниманием ещё один сюжет.

Нынешняя российская дипломатия и политика (сужу по утечкам и публицистическим репризам) одержимы вариантами раздела сфер влияний и свято защищает праведность Пакта Молотова-Риббентропа (благо и тут же нашёлся его оригинал - отношу это исключительно за счёт магических усилий Льва Гурского) и устоев Вестфальского мира (1648) и Венского конгресса (1815)…

А ведь в принципе – это полностью противоречит официальным советским внешнеполитическим доктринальным установкам.

Раздел стран (Германии, Австрии, Кореи, Вьетнама), и вообще Европы (Ялта-Потсдам) – это ведь результат усилий Запада с целью остановить послевоенный натиск коммунизма. На публике советская дипломатия всегда была за восстановление единства разделённых народов. И по Германии Сталин и Хрущёв предлагали, как вариант урегулирования именно единую нейтральную демилитаризованную страну. Слова про "лучше иметь полностью половину Германии, чем всю, но наполовину" сказал первый канцлер ФРГ Аденауэр Великий, а не Сталин или Молотов…

Когда говорят о том, что Черчилль и Рузвельт отдали Сталину Восточную Европу в коммунистическое рабство, то забывают добавить цену, уплоченную Сталиным – выданы головой коммунистические партизаны Греции, сделана нейтральной Югославия (а ведь танки Жукова могли стоять у Триеста, т.е. на подступах к Венеции), позволено разоружить огромные итальянскую и французскую коммунистические партизанские армии.

Только представьте. Провозглашение Миланской и Элладской Народных республик, приход на помощь в борьбе с англо-американской агрессией Югославской Народной армии (и советских "советников и добровольцев").

Соединение сил итальянско-югославско-советской армии с коммунистическими отрядами "Особого Района Южной Франции"…

Высадка Греко-югославского Корпуса Интернационалистов в Хайфе – для помощи еврейскому трудовому крестьянству в борьбе с англо-палестинской феодальной реакцией.

А вот нынешние планы/грёзы по разделу Сирии и Украины – это как раз игры в такого Идеального Геополитика – синтез Гитлера и обоих Николаев.

Советская же, так называемая "ленинская", внешняя политика, к которой вернулся Хрущёв, это именно отрицание принципов Вестфаля ("какая церковь у князя – такая и у народа") и Вены ("любой правящий режим – легитимен и не может быть устранён народным возмущением"), её пафос – это именно антиимпериалистическое объединение народов (разделённых колониализмом) и революционная борьба с антинародными режимами.

95 лет назад про нынешнюю ситуацию в Сирии советские газеты [которые нельзя читать перед едой] писали бы приблизительно так: справедливая борьба прогрессивного крыла восставшего мусульманского пролетариата и трудового декханства при поддержке турецких кемалистов – против правобуржуазного военного режима в Дамаске, предавшего идеалы сирийской социалистической революции…

***********************

Приложение 4

"Пентаграмматон Ильича, или Незапрещенный "халифат"/ Ихлов Евгений: Советское руководство готово было либерализовать империю, но не отойти от имперской модели (08.02.2019) [фрагмент]

… Когда большевики взяли власть, они вообще не представляли себе, что такое автономия или федерация применительно к России. Сперва была провозглашена Российская Советская республика (как некая федерация народов). Только после того, как Всероссийское Учредительное собрание провозгласило Россию демократической федеративной республикой, появилась РСФСР.

Причём, сперва на первом месте в "пентаграмматоне" "Р.С.Ф.С.Р" был предикат "Социалистическая", что тогда означало вступление государства в первую стадию коммунизма (позднее, на фоне споров бухаринцев с троцкистами о построении "в одной отдельной стране", семантическое ударение сместили на "советскость"). Противостояние с Центральной Радой вынудило большевиков, вопреки предыдущей концепции федерализации бывшей империи создавать отдельную УССР, выстроив противостояние "пролетарского" Харькова – "мещанскому" Киеву.

Потом конфронтация с Польшей привела к появлению в 1919 году Социалистической Советской Республики Литвы и Беларуси (Литбел)...

Дело в том, что у большевиков были две принципиально разные концепции федерализма. Первичная модель во многом повторяла венский план создания Соединённых штатов Великой Австрии (вчерне намеченный эрцгерцогом Францем-Фердинандом незадолго до его убийства и утверждённый его братом – последним императором Карлом X – за две недели до краха Двуединой Монархии) – союз этнических областей.

Всё определяла среда. У "западников" – часто и много бывших в эмиграции большевистских вождей была картина европейских мононациональных государств (с небольшим вкраплением меньшинств, подвергающих ассимиляции). Была довольно хорошо знакома Швейцария с её равноправием достаточно этноконфессионально монолитных кантонов, и Дунайская империя с её австро-немецким и венгерским старательным паритетом. Понаслышке было известно об американском федерализме (но в Соединённых Штатах кроме Троцкого никто из видных большевиков не бывал).

Федерализм Учредительного собрания предусматривал союз больших исторических областей, в котором Украина и Сибирь были бы равноправными субъектами. Такая Австро-Венгрия со швейцарской конституцией...

Совершенно иные представления были у Сталина. Его работа "Марксизм и национальный вопрос" 1913 года не только стала (и осталась) вершиной его теоретической мысли, но дала Ленину козырь в его спорах с австрийскими социал-демократами, призывавшими превратить этносы в экстерриториальные субъекты будущего государственно-политического союза, т.е. некие метапартии.

Дело в том, что Джугашвили – кавказец, выходец из грузинского региона, в котором было много осетин, мегрелов, евреев (Цхинвали – такой же исторически еврейский средневековый город, как и Тесалоники или Нарбонн), видел перед собой совершенно иную картину: локальные области, в которой в равновесии присутствуют несколько общин. Для Южного Кавказа – это грузино-армянский Тбилиси и азербайджано-русско-армянский Баку. Северный Кавказ – украинско-русско-казаче-адыгейско-черкесско-армянский...

Поэтому Сталин предложил революционную меру – субъектами федерализма становятся компактные регионы (общности) с высокой степенью культурной автономии (школы, театры, издательства) каждой общности – при общем доминировании "общего знаменателя" – русского языка и русской культуры. И большевистская субэлита – выходцы с Кавказа, Украины, Литвы, Латвии, Беларуси, Бессарабии, привыкшие к русско-еврейско-польско-украинским городам, к немецким и понтийско-греческим колониям, сталинскую концепцию прекрасно поняли и приняли. Для восстановления единой этномозаичной державы она была идеальна. Но, разумеется, такая структура превращает и право выхода, и право на национальное самоопределение в фикцию.

Полагаю, что живи Ленин не в моноэтническом Кракове, а полуеврейской Лодзи или Львове, или полунемецкой Силезии или Данциге, он бы ещё лучше понял сталинские резоны.

Затем большевики совершили идеальную (с точки зрения обеспечения десятилетий государственной стабильности, а не с позиции нынешних сетований, что всех украинцев и беларусов не успели ассимилировать) двухходовку: провели "коренизацию", т.е. ввели в преподавание и делопроизводство "титульные" языки, в первую очередь, украинский, но последовательно истребили самобытную национальную культуру и её носителей – гуманитарную интеллигенцию и духовенство.

Началось это истребление в Соловках и расстрелами в урочище Сандармох (1-й соловецкий этап – цвет украинской интеллигенции), а завершилось делом Еврейского Антифашистского комитета.

Таким образом, для объективно пробуждающегося этнонационального сознания была уготована только одна культурная пища – коммуно-советская и вульгарно-атеистическая.

Всё это было очень хорошо и тщательно продуманно.

Только беда пришла нежданно-негаданно: когда в 1988-89 году со всей силой проявились скрываемые национальные противоречия (по блестящему выражения Григория Померанца: "оттаяли – как у барона Мюнхгаузена – замершие крики" задавленных этнических меньшинств), у советского руководства уже совершенно атрофировались навыки выстраивания равноправных отношений. Оно было готово либерализовать империю, но не отойти от имперской модели в пользу федерализма. Федерализм в данном случае – это не когда центр согласует с провинциями политику в рамках вечного административного торга, а именно когда политику вырабатывают полномочные представители провинциальных политикумов, формирующие законодательную власть…"

Евгений Ихлов, Facebook