В Гданьске бывшие президенты Польши подписали Декларацию свободы и солидарности 4.06.2019, 21:31

Фото: PAP/Adam Warżawa

Первым свою подпись поставил экс-президент Польши Лех Валенса.

В 30-летие первых после Второй мировой войны частично свободных выборов в Сейм в Гданьске, на родине «Солидарности», председатель Европейского совета Дональд Туск, три бывших президента Польши, мэры городов, представители самоуправления подписали Декларацию свободы и солидарности, передает «Радио Польша».

Первым свою подпись поставил экс-президент Польши Лех Валенса. Потом документ подписал Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский, глава Европейского совета Дональд Туск и мэр Гданьска Александра Дулькевич.

«В тридцатую годовщину рождения свободной Польши мы, граждане Республики Польша, помня зло, которым было убийство мэра Гданьска Павла Адамовича, объединяемся в надежде на обновление общественной жизни на нашей Родине», - сказано в Декларации.

Также в документе говорится о важности выборов, которые прошли в 1989 году: «Радуясь восстановлению независимости в 1989 году, мы приносим дань уважения всем, кому мы ею обязаны, а также тем, кто закрепил нашу страну в Европейском союзе».

Документ завершается следующим призывом: «Мы хотим демократии без споров, полных ненависти. Мы хотим публичной сферы, свободной от лжи. Мы хотим строить свое будущее в духе диалога».