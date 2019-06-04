Гол Месси признан лучшим в прошедшем сезоне Лиги чемпионов
- 4.06.2019, 22:04
Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов-2018/19.
Им признан мяч, забитый форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в ворота «Ливерпуля» со штрафного в первом полуфинале (3:0), передает «Трибуна».
В топ-4 вошли голы Криштиану Роналду (в игре с «Манчестер Юнайтед»), Арьена Роббена («Бенфике») и Ивана Ракитича («Тоттенхэму»).
Ранее УЕФА назвал десятку лучших голов турнира, поставив на первое место мяч Роналду.
⚽️🏆 Goal of the Tournament 🏆⚽️— #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 4, 2019
Agree with the order? 🤔#UCL | @NissanFootball https://t.co/FJRITbIY6C pic.twitter.com/7brWuyORgO