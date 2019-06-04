Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР 4.06.2019, 22:15

Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Мэр Киева предложил бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации идти на выборы вместе.

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили идти на выборы вместе. Об этом Кличко сказал в видеообращении, которое 4 июня разместил в своем Facebook, передает gordonua.com.

Он подтвердил, что УДАР идет на досрочные парламентские выборы. Кличко сказал, что он готов остаться лидером партии, а Саакашвили предложил стать ее председателем.

Также Кличко сказал, что остается мэром Киева.

Он сообщил, что ознакомился с обращением Саакашвили. Тот сетовал в Facebook, что его партии "Рух нових сил" Минюст отказал в регистрации и просил дружественных политиков о поддержке.

"Я готов подставить политическое плечо. Убежден: такой наш союз способен удвоить усилия ради преобразований в стране. У нас есть совместный план изменений, есть люди, которые могут их претворить в жизнь", – отметил Кличко.