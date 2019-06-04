Время секонд-хенд 4.06.2019, 22:55

Фото: Анастасия ШИМКО

Почему белорусы одеваются в б/у?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром», заявила 2 июня в интервью телеканалу СТВ, что торговля секонд-хендом в стране требует дополнительного регулирования. По ее словам, предстоит выяснить, для кого и для чего привозят товар из-за границы, и, самое главное, приучить белорусов к отечественному производителю. Intex-press выяснила, кто и почему одевается в магазинах бэушной одежды.

Приходят студенты и пенсионеры

Уже с самого утра в одном из барановичских секондов были покупатели.

– Я прихожу сюда, чтобы купить одежду подешевле, – рассказала Ольга, одна из посетителей магазина. – Одеваться в секонд-хендах начала только в прошлом году, и с тех пор редко хожу за вещами на рынок или магазины. Я не могу отдавать половину своей зарплаты за новые джинсы. А в секондах, не всегда удается купить что-нибудь хорошее, но иногда попадается качественная и симпатичная вещь.

Фото: Анастасия ШИМКО

По словам продавца, их магазин пользуется популярностью у горожан:

– К нам приходят люди с разным уровнем достатка: от студентов до пенсионеров. Раньше люди «секондов» стеснялись, сейчас – нет, потому что в таких магазинах можно недорого купить хорошую вещь. Бывают, привозят хорошие брендовые вещи почти в идеальном состоянии, попадаются и новые – с этикеткой.

По наблюдению продавца, молодые люди заходят в магазин в дни привоза и ищут одежду известных фирм, а люди же постарше больше обращают внимание на состояние вещей и качество ткани.

Фото: Анастасия ШИМКО

Другая покупательница, Татьяна, стала посещать секонд-хенды еще будучи студенткой:

– Мои подружки все пытаются выяснить, каких брендов одежду я покупаю, в какие магазины хожу. И видели бы вы их реакцию, когда слышат о секонд-хендах, – делится Татьяна. – Мне не нравится отечественная одежда, она серая, тусклая, какая-то депрессивная. А самое главное – безумно дорогая.

Фото: Анастасия ШИМКО

Фото: Анастасия ШИМКО

Горожанка Ольга, которая выбирала в магазине детскую одежду, сказала, что секонд-хенд – это спасение для всей ее семьи. Новые детские вещи обходятся дорого для семейного бюджета, а ребенок быстро вырастает из одежды.

– Менять гардероб ребенка каждые полгода – накладно для нас, – признается она. – Меня не беспокоит, что вещь не новая и ее кто-то уже носил. Приду домой, еще раз перестираю, поглажу – и можно носить.

Фото: Анастасия ШИМКО

Заведующий еще одним из секонд-хендов Барановичей, Татьяна, рассказала, что в последнее время людей приходит в магазин много. Количество покупателей уменьшается только в день перед привозом нового товара.

– За покупками теперь приходят состоятельные и несостоятельные люди. Если раньше в основном покупали вещи молодые люди, то в последнее время все чаще стали приходить пенсионеры.

Работница еще одного магазина уверена, что одежда, продаваемая в секондах, безопасна и соответствует всем требованиям.

– У нас есть все необходимые разрешения на торговлю, и медицинские в том числе. Мне кажется, правительству больше стоит волноваться об азиатских выставках-продажах, которые периодически проводятся в городе.

Фото: Анастасия ШИМКО

«Отечественная одежда многим не по карману»

Получить в концерне «Беллегпрома» комментарий, как планируют регулировать работу секонд-хендов, Intex-press пока не удалось.

Фото: Анастасия ШИМКО

Подписчица группы Intex-press в социальной сети Вконтакте, написала в комментариях, что одежда белорусского производителя хоть и отличается качеством, но многим она не по карману.

«Уже до секонд-хендов добрались. Ничего, что одежда белорусского производства очень дорогая, не спорю качество хорошее Но не каждый может себе позволить в секонд-хендах можно купить качественные вещи, намного дешевле».

Ей ответила другая участница паблика: «Чего качество хорошее? Покупала раньше майки и носки малому всегда наши. Уже года 2 вожу их только с Польши, т.к. майки через 5-7 стирок превращаются… как будто их моль поела, в мелкие дырочки, а носки либо с дырками на большом пальце, либо снизу протёртые».

А один из читателей резюмировал: «Все делают для того, чтобы больше денег с людей «содрать».

Фото: Анастасия ШИМКО

Справка

По данным Белстата, за последние 10 лет импорт секонд-хенда вырос более чем в 3 раза. Например, в 2018 году в Беларусь этой продукции было завезено 47,4 тыс. тонн на сумму $74,3 млн. В I квартале 2019 года ввезли уже 10,7 тысяч тонн.

Основные поставки одежды осуществляются из стран ЕС (97,5%). Так, почти 5,7 тыс. тонн было ввезено из Германии, из Нидерландов – 2,16 тыс. т., из Литвы – 2,4 тыс. т., и 1,1 тыс. тонн – из Латвии.

Всего за 10 лет в Беларусь ввезено б/у одежды на $269,2 млн, что сравнимо с суммой государственной поддержки Оршанского льнозавода, сообщается на сайте officelife.medi.