Трамп назвал своих фаворитов на пост нового премьера Великобритании 5.06.2019, 7:35

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Президент США призвал Британию выбрать жесткий «Брекзит».

Президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Лондоне, во вторник, 4 июня, высказал свои предпочтения относительно возможного преемника премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на посту главы британского правительства. По мнению Трампа, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон "смог бы очень хорошо работать" в роли премьера, сообщает dw.com.

В обществе Мэй Трамп высоко отозвался о ее критике Борисе Джонсе. "Я знаю Бориса, мне он нравится, мне он нравится уже давно", - заявил глава Белого дома во вторник на пресс-конференции. Из-за внутренних мероприятий консервативной партии, связанных с выбором преемника Мэй, Джонсон не смог лично встретиться с Трампом, однако политики 20 минут общались по телефону.

Другим достойным кандидатом на пост британского премьера, в глазах Трампа, является нынешний глава британского МИД Джереми Хант. В отличие от Джонсона, перед референдумом о "Брекзите" в 2016 году Хант выступал за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС. Однако впоследствии он назвал поведение Брюсселя на переговорах с Лондоном "заносчивым".

Во вторник в стенах посольства США в Великобритании состоялась также встреча между Трампом и лидером Партии "Брекзита" Найджелом Фаражем. По ее итогам лидер британских правых популистов написал на своей странице в Twitter, что Трамп "действительно верит в "Брекзит" и наслаждается своей поездкой в Лондон".

Good meeting with President Trump – he really believes in Brexit and is loving his trip to London. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 4 июня 2019 г.

Кроме того, в интервью британскому радиовещателю LBC, Фараж завил, что Трам сообщил ему о том, что США готовятся к заключению "феноменальной торговой сделки" с Великобританией после "Брекзита", которая позволит странам утроить взаимный товарооборот.

Еще до своего визита в британскую столицу Трамп призывал правительство Мэй выбрать жесткий "Брекзит" и привлечь Фаража к переговорному процессу в Брюсселе.

На пост председателя Консервативной партии Великобритании, а как следствие - и главы британского правительства - претендуют в общей сложности 11 кандидатов, в их числе Борис Джонсон и Джереми Хант.