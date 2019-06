Почетный председатель ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед» 5 5.06.2019, 7:44

Клуб долго был любимой командой аргентинского футболиста.

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины, почетный председатель брестского "Динамо" Диего Марадона заявил о желании возглавить "Манчестер Юнайтед". Он добавил, что при нем клуб сможет выигрывать трофеи, сообщает pressball.by.

"Если "МЮ" нуждается в тренере, я тот человек, который подойдет им, — приводит Four Four Two слова Марадоны. — Они продают много футболок по всему миру, но им нужно и выигрывать трофеи. Я могу сделать это для них. "Манчестер Юнайтед" долго был моей любимой английской командой. У них было так много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона".

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. Затем он возглавлял клубы из ОАЭ — "Аль-Васль" (2011-2012) и "Аль-Фуджайра" (2017-2018). В 2018 году возглавил "Дорадос", который покинул в апреле текущего года.