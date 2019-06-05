Bloomberg: Немецкий банк конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы 2 5.06.2019, 7:48

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Фото с сайта goldom.ru

Каракас просрочил платежи по кредитам.

Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, которое правительство Венесуэлы оставило в качестве залога для получения кредита.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией (перевод – nv.ua).

Соглашение было подписано в 2016 году. Венесуэла получила кредит в размере 750 млн долларов, а золото предоставила в качестве залога.

Срок соглашения должен был завершиться в 2021 году, однако Каракас просрочил платежи по кредитам, поэтому банк забрал золото досрочно.

Издание сообщает, что представитель Deutsche Bank отказался прокомментировать данную информацию.

В то же время сторонники лидера оппозиции Венесуэлы, законного президента Хуана Гуаидо попросили Deutsche Bank внести на счет, доступа к которому не будет у диктатора Николаса Мадуро, 120 млн долларов. По их мнению эта сумма равна разнице в цене золота с момента его приобретения до нынешнего уровня.

«Мы связываемся с Deutsche Bank, чтобы договориться об условиях, в соответствии с которыми разница, причитающаяся Центральному банку Венесуэлы, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы», — сообщил венесуэльский оппозиционер Хосе Игнасио Эрнандес, назнаенный Гуаидо спецпрокурором Боливарианской Республики.