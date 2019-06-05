Брестчанин пытался обменять $5 с приклеенным нулем 3 5.06.2019, 8:04

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Со слов задержанного, купюру он получил при обмене денег на территории Украины.

Житель Бреста пытался обменять в банке поддельные $50, сообщила БелТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В отделение банка обратился 27-летний брестчанин. Молодой человек предъявил к обмену купюру достоинством $50, которая вызвала у сотрудницы банка сомнения в подлинности.

Об этом она тут же сообщила правоохранителям. Была назначена экспертиза. По заключению эксперта, это была пятидолларовая банкнота, на которую наклеили цифру 0, а также внесли изменения в изображение и текст.

Со слов задержанного, купюру он получил при обмене денег на территории Украины и о том, что она может быть поддельная, не догадывался.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК.