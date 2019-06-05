Главная проблема России 3 Дмитрий Милин

5.06.2019, 8:08

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ДМИТРИЙ МИЛИН

Ее суть отражает одна старая русская поговорка.

Главная проблема России заключена в старой русской поговорке "На одного с сошкой, семеро (МО, ФСБ-ФСО-Нацгвардия, полиция, чиновники, бюджетники, пенсионеры) с ложкой" и эта проблема не разрешаемая в принципе.

Пока все идеи крутятся вокруг четырех концепций:

а) "Тех кто с сошкой" меньше кормить (Орешкин)

б) "Тех кто с сошкой" больше "доить" — авторы идей о сборе на капитальный ремонт, о сборах на "Платон" и будущих поборах на утилизацию мусора, а так же авторы идеи повышения НДС.

в) Ждать "Чуда" — Путин с ближайшим окружением с их идеями вложений в "цифровую экономику" и ИИ через госкомпании и чиновников.

г) Напечатать денег, авось произойдет "Чудо" и вместо инфляции будет рост экономики — Глазьев, Титов и Ко.

Но ни одна концепция не говорит как увеличить долю тех, "кто с сошкой" и уменьшить - тех "кто с ложкой". А без этого ничего к лучшему не изменится. Экономика расти не будет.

Дмитрий Милин