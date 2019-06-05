За неделю до финала ЛЧ «Ливерпуль» тайно отрепетировал тактику 5.06.2019, 8:12

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Подобрали соперника, который максимально похож на «Тоттенхэм».

За пять дней до финала Лиги чемпионов, 26 мая, «Ливерпуль» провел закрытый товарищеский матч против резервной команды «Бенфики» в Марбелье. Почти все были уверены, что единственная задача этой встречи – поддержание физической формы (пауза между окончанием АПЛ и финалом ЛЧ – 21 день). Выбор соперника тоже изначально не удивлял. Испанские команды Ла Лиги уже в отпусках, команды Сегунды еще доигрывают сезон – позвали хилого соперника из соседней Португалии, сообщает tribuna.com.

Все оказалось намного сложнее. Юрген Клопп вместе с ассистентом Пепом Линдерсом долго искали соперника, который максимально близок к «Тоттенхэму» в плане стиля. Цель – отрепетировать тактику на финал.

Выбор команд был ограничен не только отпусками многих клубов, но и опасениями, что информацию о тактике «Ливерпуля» сольют Почеттино. Так что испанские соперники даже не рассматривались (Маурисио долго жил в Испании – и у него там связи), Франция отпала из-за авторитета и влияния в стране Уго Льориса – и так далее. Возможно, это немного притянуто, но Клопп хотел исключить любую вероятность утечки.

«Бенфика Б» оказалась превосходным выбором. Многие аспекты из матча, который «Ливерпуль» выиграл 3:0, пригодились через неделю. Тренер клуба Ренату Пайва рассказал A Bola, что Клопп и Линдерс не просто договорились о матче, но и подробно объяснили ему, как нужно подстроить тактику, чтобы быть еще более похожими на «Тоттенхэм».

Пайва детально все описал. Давайте разбираться, что из этого проявилось в финале.

1. «Мы воссоздали атакующую и оборонительную игру «Тоттенхэма». Стандарты тоже разыгрывали так, как думали будет их разыгрывать «Тоттенхэм» в финале».

Стандарты соперника создали «Ливерпулю» определенные проблемы: из 16 ударов в финале «Тоттенхэм» нанес 6 после стандартов. Но все они пришлись на второй тайм, а 4 из них на последние 10 минут. То есть с наработками соперника команда Клоппа справилась, а вот в конце, когда в штрафной стало совсем много оппонентов, начались проблемы.

2. «Мы воссоздали движение центральных защитников и вратаря при розыгрыше мяча. Использовали схему 4-2-3-1 при обороне, нападающий был между центральных защитников «Ливерпуля», а десятка играла по опорнику. Винисиус был в роли Эриксена, Бернарду исполнял Алли, а Хосе Гомеш был Кейном».

Схема 4-2-3-1 на финал в исполнении «Тоттенхэма» была далеко не очевидным вариантом. Почеттино ловко менял формации весь сезон, даже в этом составе команда вполне могла расположиться по схеме 4-4-2 ромб. Но Клопп попросил «Бенфику» имитировать именно 4-2-3-1 – детали тоже совпадали с игрой «Тоттенхэма». Отличное решение.

3. «Мы играли 4-2-3-1 не только в обороне, но и в атаке. Два полузащитника опускались поближе к центральным защитникам при розыгрыше мяча, чтобы выманить «Ливерпуль» в прессинг. «Тоттенхэм» в идеале хотел бы прижать «Ливерпуль» ближе к воротам Алиссона, поэтому после пары таких передач между центральным защитником и вратарем мы искали дальними пасами нападающих или крайних защитников».

Выманивание в прессинг – один из ключевых аспектов финала. Игра «Ливерпуля» в прессинге против четверки Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс, Сиссоко была прекрасна. Трио Салах-Фирмино-Мане прессинговало только в правильный момент и тормозило продвижение мяча. Именно поэтому 33% действий проходило на трети «Тоттенхэма» (для контекста: средний показатель худшей команды АПЛ – 31%). Это образцовое сдерживание. Именно благодаря готовности так играть без мяча «Ливерпуль» вынудил защитников соперника передавать мяч друг другу без продвижения:

Реплика о прямых передачах нападающим и крайним защитникам в случае, если пройти в короткий пас не получается – переоценка «Тоттенхэма». Это в финале почти не пригодилось. Команда Почеттино так почти не делала – упорно разыгрывала через защитников. В том числе поэтому до 75 минуты лондонцы не могли всерьез прижать «Ливерпуль».

4. «Чтобы добиться всего этого, мы слегка преобразовали нашу привычную систему. В полузащитном треугольнике Алли располагается выше остальных. Эриксен смещается с фланга в центр, выманивая крайнего защитника соперника, а Триппьер создает ширину. Сон и Роуз похожим образом действуют на другом фланге. Мы воссоздали эти элементы».

Опять же все совпало со стартовым планом на финал, хотя Сон и Эриксен, стартуя с флангов, все-таки двигаются по-разному (возможно, Ренату просто упростил мысль). Пока команда Почеттино сохраняла такое расположение в финале, «Ливерпуль» уверенно их контролировал. Проблемы начались только во втором тайме, когда Почеттино перевел Эриксена на позицию под нападающим.

Пайва считает, что матч удался: «Клопп сделал нам комплимент: «Когда вы начинали атаки через центральных защитников, мы готовили прессинг так, как в матче против «Ман Сити», но вы все равно прошли его три или четыре раза».

Анализ помог «Ливерпулю» предугадать кучу неочевидных вещей о «Тоттенхэме». Показательно, что команда Клоппа почти идеально справилась со стартовым планом «Тоттенхэма» – за первый тайм у «шпор» всего 2 дальних удара. Когда Почеттино отреагировал, проблемы все-таки возникли, но отрепетированный первый тайм уже создал «Ливерпулю» важнейший задел.

Судя по всему, новаторская идея принадлежала Линдерсу. Он придумал не просто подобрать близкого по стилю соперника, но и скоординироваться со штабом «Бенфики Б», проговорить все тактические детали до матча. Помощник Клоппа действительно силен в таких вещах.

«Нужно окружать себя экспертами. По-моему, в этом и заключается истинное лидерство. Нужно работать с сильными людьми, которые обладают лучшими знаниями, чем ты», – признавался Клопп.

Немец в этом действительно хорош. «Юрген – особенный тип лидера и человека. Все просто: он один из лучших тренеров мира, но и близко не считает, что знает все. Он также не считает, что вся похвала должна доставаться ему», – восхищался Томас Гроннемарк, тренер по аутам, которого Клопп пригласил в этом сезоне.

Возможно, победу Клоппа в Лиге чемпионов предопределило простейшее качество – умение слушать.