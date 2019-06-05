Каждая шестая экспертиза на отцовство, показывает, что папа не тот 7 5.06.2019, 8:16

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Интересные факты о генетических экспертизах.

В Беларуси практически все виды преступлений расследуются с помощью генетической экспертизы, рассказали kp.by в пресс-службе Госкомитета судэкспертиз.

– Если преступник оставил генетический «след»: кровь, слюну, волосы, частички кожи, отпечатки пальцев, то эксперты вычислят его. Сегодня с этой технологией выясняются подробности криминальных событий, произошедших не одно десятилетие назад, – рассказала Виктория Корбан, замначальника управления судебно-биологических экспертиз, начотдела генетических экспертиз ГКСЭ.

До 1996 года подобные исследования были единичными, в наше время их ежегодное число превышает 15 тысяч. Современные генетики-эксперты работают над наиважнейшим направлением – раскрывают тяжкие преступления прошлых лет.

– В 1999 году в одном из райцентров на Брестчине была найдена мертвой несовершеннолетняя девочки с ранами на шее и признаками изнасилования. Долгое время преступление не удавалось раскрыть. Но в начале 2017 года были вновь пересмотрены все документы и вещдоки, и экспертам удалось выяснить генотип преступника по биологическому материалу. Спустя полгода при проверке причастности к новому преступлению, совпал генотип преступника. Расследование дела об убийстве и изнасиловании было возобновлено и передано в суд, – рассказала представитель ведомства.

Надо сказать, что судебные генетики занимаются не только исследованиями по уголовным делам. Нередко они выясняют отцовство.

– Была женщина, которая долго выясняла, кто из двух ухажеров является отцом ее ребенка. И оказалось, что мальчику ни один из двух претендентов не является папой, – рассказала Виктория Корбан о профессиональном курьезе. – К слову, без судебного постановления генетическая экспертиза на отцовство может проводиться на платной основе для всех желающих по личному заявлению. Практика показывает, что примерно каждая шестая экспертиза показывает, что папа не тот...