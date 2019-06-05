В Праге 120 тысяч демонстрантов потребовали отставки премьера Чехии 3 5.06.2019, 8:25

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Фото: reuters

Акция протеста стала одной из самых крупных со времен «бархатной революции» 1989 года.

120 тысяч человек вышли на акцию протеста в Праге с требованием отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша, подозреваемого в конфликте интересов, сообщает Reuters.

По оценке организаторов, на Вацлавской площади Праги собрались 120 тысяч человек. Эта акция протеста стала одной из самых крупных в Праге с 1989 года, когда во время «бархатной революции» в Праге протестовали сотни тысяч человек.

Протесты против премьер-министра и миллиардера Андрея Бабиша усилились в конце апреля после того, как чешская полиция заявила, что политик должен предстать перед судом по делу о мошенничестве. Протестующие опасаются, что новый министр юстиции Чехии Мари Бенешова может вмешаться в дело.