В Праге 120 тысяч демонстрантов потребовали отставки премьера Чехии

В Праге 120 тысяч демонстрантов потребовали отставки премьера Чехии3
- 5.06.2019, 8:25
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Акция протеста стала одной из самых крупных со времен «бархатной революции» 1989 года.
120 тысяч человек вышли на акцию протеста в Праге с требованием отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша, подозреваемого в конфликте интересов, сообщает Reuters.
По оценке организаторов, на Вацлавской площади Праги собрались 120 тысяч человек. Эта акция протеста стала одной из самых крупных в Праге с 1989 года, когда во время «бархатной революции» в Праге протестовали сотни тысяч человек.
Протесты против премьер-министра и миллиардера Андрея Бабиша усилились в конце апреля после того, как чешская полиция заявила, что политик должен предстать перед судом по делу о мошенничестве. Протестующие опасаются, что новый министр юстиции Чехии Мари Бенешова может вмешаться в дело.
Dav skanduje “Je to zloděj, je to zloděj....” #praha #milionchvilek pic.twitter.com/0EZBJdObIg— Jan Kordovský (@korda) 4 июня 2019 г.