Михаил Жемчужный рассказал о новых провокациях против него 2 5.06.2019, 8:31

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Администрация колонии пытается подорвать здоровье политзаключенного.

Политзаключенный Михаил Жемчужный, который был помещен на 3 месяца в помещение камерного типа (ПКТ), по выходе в очередной раз отказался от направления в свой отряд, за что получил очередное наказание. 21 мая его поместили на 9 дней в штрафной изолятор, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Сколько времени на этот раз политзаключенный проведет в условиях ШИЗО до очередной отсидки в ПКТ, Михаил не прогнозирует, но надеется, что не 80-100 суток, как раньше, а намного меньше. Поэтому, пока какое-то время он проведет без возможности вести переписку, поскольку такой возможности будет лишен.

Правозащитникам «Весны» также стало известно, что Михаил Жемчужный 14 мая направил в Горецкий районный суд жалобу на постановку его на профилактический учет, как «склонного к экстремизму и другой деструктивной деятельности». Но, учитывая, что на данный учет его поставила администрация исправительной колонии № 14 (Новосады), то суд отказал в возбуждении дела в связи с его неподсудностью. Напомним, сейчас Михаил Жемчужный отбывает наказание в колонии № 9 в Горках (Могилевская область).

Единственное, в чем он нуждается - возможность приобретения и приема витаминных комплексов, в чём ему упорно отрицают. Жемчужный уже подал 9 заявлений с просьбой разрешить (или прописать в медицинской карточке) прием и приобретение витаминов. Однако ни на одно обращение ответа до сих пор не получил.