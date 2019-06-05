Экс-канцлер Германии Шредер возглавил совет директоров «Роснефти» 6 5.06.2019, 8:33

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Фото: AP

Шредер также возглавляет комитет акционеров Nord Stream – 2.

Во вторник, 4 июня, совет директоров российского нефтегазового концерна «Роснефть» переизбрал своим председателем экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в новый совет директоров переизбраны все действующие члены, включая главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, помощника президента РФ Андрея Белоусова, министра энергетики РФ Александра Новака, главу Marcuard Holding Ханса-Йорга Рудлоффа, президента по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзала Алсуваиди и профессора Высшей школы экономики Олега Вьюгина.

Новым участником совета стал член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади. Он заменил главу Glencore Айвана Глазенберга, так как в прошлом году доля трейдерской компании в уставном капитале «Роснефти» снизилась до 0,57%, а катарского фонда QIA — выросла до 18,93%.

Будучи председателем совета директоров Роснефти, Шредер также возглавляет комитет акционеров Nord Stream 2AG — компании, которая занимается строительством газопровода «Северный поток-2».

Напомним, что сторонник кремлевского режима Шредер впервые возглавил совет директоров Роснефти в сентябре 2017 года.