«Я сам чуть не попал в ликвидаторы, едва выкрутился»1
- 5.06.2019, 8:41
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Актеры массовки рассказали, как снимался сериал «Чернобыль».
На телеканале НВО выходит последний эпизод мини-сериала «Чернобыль». Художественное произведение выделяется пересказом чернобыльской трагедии как драмы обычных людей, а также точной детализацией эпохи позднего СССР, сообщает «Белсат».
Реквизит для создания фильма брали в том числе на «Беларусьфильме», но основные сцены снимались в Литве и Киеве. Предлагаю посмотреть, как создавалась литовская часть самого популярного сериала про нашу техногенную катастрофу.
Актеры массовки и местные жители рассказывают:
«Я помню этот день очень хорошо, у меня через несколько дней родился сын».
«Отголоски были повсюду, где я был, в Беларуси, в Литве, в Сибири».
«Я вспоминаю молодость и эту страшную весть, которую тогда СССР не объявил всему миру, что произошло».
«Тогда никто ничего не говорил, что произошло. Мы узнали только через 3-4 дня, когда шведы объявили о радиации».
«Я сам чуть не попал в ликвидаторы Чернобыля. Чуть выкрутился. Мог бы сейчас не ходить по земле после этой страшной аварии. Все мои товарищи, что там были, ушли».
Джаред Харрис в роли профессора Валерия Легасова:
«Раньше я знал о Чернобыле только то, что радиоактивная туча пролилась над Уэльсом в Британии, и нельзя было есть баранину и пить молоко оттуда несколько лет. Но теперь я знаю гораздо больше».
Стеллан Скарсгорд в роли Бориса Щербины, вице-премьера СССР:
«Чернобыль – это не пример опасности атомной энергетики, это пример того, насколько опасным может быть тип общества, построенного на мифах и лжи».
Юхан Ренк, режиссер мини-сериала «Чернобыль»:
«Когда я начинал этот проект, я был сторонником атомной энергетики, поскольку думал, что это чистый источник электричества. Но теперь мое отношение изменилось. Не думаю, что мы в состоянии сдержать этого зверя».