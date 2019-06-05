«Я сам чуть не попал в ликвидаторы, едва выкрутился» 1 5.06.2019, 8:41

2,178

Актеры массовки рассказали, как снимался сериал «Чернобыль».

На телеканале НВО выходит последний эпизод мини-сериала «Чернобыль». Художественное произведение выделяется пересказом чернобыльской трагедии как драмы обычных людей, а также точной детализацией эпохи позднего СССР, сообщает «Белсат».

Реквизит для создания фильма брали в том числе на «Беларусьфильме», но основные сцены снимались в Литве и Киеве. Предлагаю посмотреть, как создавалась литовская часть самого популярного сериала про нашу техногенную катастрофу.

Актеры массовки и местные жители рассказывают:

«Я помню этот день очень хорошо, у меня через несколько дней родился сын».

«Отголоски были повсюду, где я был, в Беларуси, в Литве, в Сибири».

«Я вспоминаю молодость и эту страшную весть, которую тогда СССР не объявил всему миру, что произошло».

«Тогда никто ничего не говорил, что произошло. Мы узнали только через 3-4 дня, когда шведы объявили о радиации».

«Я сам чуть не попал в ликвидаторы Чернобыля. Чуть выкрутился. Мог бы сейчас не ходить по земле после этой страшной аварии. Все мои товарищи, что там были, ушли».

Джаред Харрис в роли профессора Валерия Легасова:

«Раньше я знал о Чернобыле только то, что радиоактивная туча пролилась над Уэльсом в Британии, и нельзя было есть баранину и пить молоко оттуда несколько лет. Но теперь я знаю гораздо больше».

Стеллан Скарсгорд в роли Бориса Щербины, вице-премьера СССР:

«Чернобыль – это не пример опасности атомной энергетики, это пример того, насколько опасным может быть тип общества, построенного на мифах и лжи».

Юхан Ренк, режиссер мини-сериала «Чернобыль»:

«Когда я начинал этот проект, я был сторонником атомной энергетики, поскольку думал, что это чистый источник электричества. Но теперь мое отношение изменилось. Не думаю, что мы в состоянии сдержать этого зверя».