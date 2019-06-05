Валерий Карбалевич: Лукашенко «прогнулся» в вопросе углубления интеграции 7 5.06.2019, 8:50

4,836

Валерий Карбалевич

«Оптимистические» заявления Румаса следует воспринимать осторожно.

К 21 июня Минск и Москва намерены подготовить и согласовать обновленную программу действий по интеграции в «союзном государстве».

— Для себя поставил такую задачу, чтобы уже к разговору с Дмитрием Анатольевичем мы на 90% согласовали позиции, — сообщил премьер-министр Сергей Румас после встречи с госсекретарем «союзного государства» Григорием Рапотой.

До недавнего времени сторонам сложно было найти точки соприкосновения в этом вопросе из-за разного видения перспектив двухсторонних отношений, пишет zautra.by.

Неужели Минск пошел на уступки?

Из заявлений Румаса сложно делать выводы о том, что Минск «прогнулся» в вопросе углубления интеграции, отмечает политолог Валерий Карбалевич. Что-то более конкретное можно будет сказать, когда будут известны подробности документа, который совместная группа собирается предложить.

− Все оптимистические заявления Румаса я бы воспринимал осторожно. Скорей, это показной оптимизм, за которым пока стоят глубокие противоречия. Недавно даже совместная группа никак не могла собраться вместе, и до сих пор не понятно, собралась ли она, − говорит эксперт.

Политолог Андрей Федоров считает, что риторика 70% к 30% − это официальная установка. Но она может быть только условной.

− Насколько она соответствует действительности, сказать трудно. Тем более что представляется сложным количественно определить степень интеграции, − отмечает эксперт.

Со стороны Москвы в интеграционном плане идет давление на Минск. Это доказывают действия и заявления российской стороны, суть которых сводилась к тому, что если Минск хочет лучших условий экономического взаимодействия, то пусть соглашается на более тесную интеграцию.

Экономическая зависимость Лукашенко от Кремля сильно ограничивает потенциал для маневра.