Новая Зеландия и Канада приглашают иммигрантов 6 5.06.2019, 8:55

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Канада хочет еще миллион новых граждан.

Две страны с самым высоким в мире уровнем жизни и самой низкой среди промышленно развитых стран плотностью населения, с чистым воздухом и либеральными нравами ждут вас. Они обещают иммигрантам теплый прием – по крайней мере, на первое время, в случае, если приглашенные отвечают их запросам, пишет detaly.co.il.

Два года назад Новая Зеландия начала новую иммиграционную программу под названием Global Impact Visa. Она предназначена, главным образом, для интересных людей с добрыми намерениями и перспективными идеями, обладающих подходящими связями для их реализации.

Новая Зеландия занимает три острова площадью 268 тысяч кв.км. Ее население составляет 4,8 млн. человек. По индексу человеческого развития (HDI) она занимает 16-е место в списке 189 государств мира.

Как действует новозеландская программа?

Совместное руководство программой осуществляют правительство Новой Зеландии и Фонд Эдмунда Хиллари (новозеландский альпинист, один из первых покорителей Эвереста). Ее официальная цель – развитие творческого потенциала граждан. Иными словами, государство хочет помочь всем инициативным людям, готовым вложить средства и творческие силы в реализацию своих идей.

Собственно говоря, эту программу придумали иммигранты – эфиоп Йосеф Аяла и два американца – Брайан и Мэтью Монхан. Желающие принять в ней участие должны прибыть в кемпинг, расположенный неподалеку от столицы Новой Зеландии Веллингтона, и предстать перед комиссией в составе четырех человек. Они и проводят интервью с кандидатами.

Для участия в программе в нынешнем и в будущем году были отобраны 70-100 человек. В 2020 году правительство Новой Зеландии рассмотрит вопрос о продолжении функционирования программы.

Кандидаты, успешно прошедшие интервью, получают новозеландскую визу на 30 месяцев, по истечении которой они могут претендовать на статус постоянного жителя. Супруги и дети кандидатов не получают аналогичную визу автоматически, она предоставляется им на основании родственных связей. Первое время все участники программы проводят в кемпинге. Основное внимание на этом этапе уделяется занятиям по групповой динамике.

Основными доходными статьями Новой Зеландии являются сельское хозяйство и туризм. Привлекая иммигрантов, страна пытается стимулировать развитие дополнительных секторов своей экономики. Однако речь не идет о каком-то конкретном направлении – программа Global Impact предназначена для реализации любых оригинальных проектов, способных, по мнению ее руководителей, изменить мир к лучшему. Среди отобранных ими идей есть, например, такие: создание библиотеки для дельфинов и борьба с незаконным ловом рыбы при помощи квадрокоптеров, создание консалтинговой компании для интересующихся медитацией и выстраивание новой технологической цепочки в легкой промышленности для борьбы с потогонной системой.

Канада хочет еще миллион

Канада, где живет менее 37 млн. человек, занимает около 10 млн. кв. км – это больше площади США. До конца 2021 года страна намерена принять еще около миллиона иммигрантов. По индексу человеческого развития (HDI) Канада занимает 12-е место в списке 189 государств мира.

С начала 1990 года в Канаду переехали около 6 млн. человек. Сегодня иммигранты составляют около 20 процентов населения страны. В США аналогичный показатель равен 14 процентам.

«Во многом именно благодаря новым гражданам, которых мы тепло принимаем на протяжении всей нашей истории, Канада стала сильной, полной жизни страной, удобной для всех», — отметил министр по делам иммигрантов и беженцев Ахмед Хусейн в своем ежегодном отчете, представленном недавно канадскому парламенту. В отчете подчеркиваются достигнутые иммигрантами успехи. Хусейн также особо отметил, что Канада предоставляет гражданство вне зависимости от расы, национальности, пола и религиозной принадлежности соискателей. По словам министра, главным критерием отбора является польза, которую может принести стране потенциальный иммигрант.

Для определения этой пользы в Канаде используется специальная система начисления баллов под названием CRS. Она учитывает возраст, семейное положение, образование и рабочий опыт соискателя иммиграционной визы, знание языков и его связь с Канадой (учеба, работа, наличие родственников). Максимальное количество баллов, которое можно работать по этой системе – 1200. Нижний порог с начала нынешнего года поднялся с 449 до 470 баллов.

Помимо обычного рассмотрения просьб соискателей, Канада проводит также розыгрыш иммиграционных виз, которые можно получить по ускоренной процедуре.