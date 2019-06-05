Таинственные вспышки на Луне: ученые пытаются разгадать тайну 70-летней давности 7 5.06.2019, 8:57

2,884

иллюстрационное фото charter97.org

Странные вспышки регулярно фиксируются на поверхности Луны с 1950 года.

Но объяснить их происхождение ученые не могут и сегодня. Есть несколько разных гипотез, но ни одна из них не была официально доказана, сообщает портал planetanovosti.com.

Теперь исследованием таинсвеных вспышек будет заниматься еще одна команда ученых, которая работает в немецком Университете Юлиуса Максимилиана. Стало известно, что для того, чтобы найти разгадку, ученые будут проводить свои исследования в современной обсерватории, которая расположилась в Испании. В распоряжении специалистов будет очень мощные телескопы, с помощью которых можно будет детально рассмотреть каждую из вспышек. Также в обсерватории присутствует дополнительное оборудование, которое, по словам руководителя проекта, имеет искусственный интеллект.

Сначала все фото и видео будут тщательно обрабатываться. Затем полученные результаты исследования ученые сравнят с наблюдениями работников ЕКА. Астрономы рассчитывают на то, что у них получится составить действительно правдоподобную картинку того, что на самом деле происходит на Луне.

Среди основных гипотез ученых о том, что именно провоцирует появление вспышек на Луне, основными считаются сейсмическая активность и падение метеоритов разного размера. В свою очередь уфологии уверены в том, что это деятельность пришельцев, которые уже давно живут на нашем спутнике.