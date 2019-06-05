Макей так хотел объяснить странный поступок Лукашенко, что запутался 11 5.06.2019, 9:04

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При этом глава МИД умудрился напомнить всем об исчезнувших в Беларуси политиках.

В прошлом месяце в Брюсселе состоялись мероприятия, посвященные десятилетию программы Евросоюза «Восточное партнерство». В частности, там встретились руководители входящих в нее стран. Лукашенко в очередной раз саммит «Восточного партнерства» проигнорировал, чем вновь вызвал недоумение. Ведь он сам критикует чиновников за «полет на одном крыле», пишет «Солидарность».

Глава МИД Владимир Макей во вторник 4 июня дал объяснение странному шагу своего шефа. По его версии Лукашенко отказался участвовать в юбилейных мероприятиях «Восточного партнерства» из-за сохраняющихся санкций ЕС.

– Печально. Должен сказать, что Беларусь остается под санкциями, пусть и минимальными – цитирует министра interfax.by. – И именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений правитель посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества «Восточного партнерства».

Казус в том, что Макей уже «скармливал» журналистам версию о причинах игнора со стороны Лукашенко – и она была другой!

13 мая, находясь в Брюсселе, министр заявил, что диктатор не приехал на саммит, поскольку наша страна и Европейский союз пока не достигли высокого уровня развития отношений.

– Визит (Лукашенко) должен быть максимально результативным, максимально насыщенным. Мы исходим из таких подходов, – уверял Макей.

Две версии, высказанные в течение месяца, выглядят явным перебором, который только подчеркивает странный и загадочный характер поступка правителя Беларуси.

Более того, Макей при этом умудрился напомнить об истории, от которой режим не может отмыться до сих пор.

Ведь какие «минимальные» санкции остаются сто стороны ЕС? Эмбарго на поставки оружия и техники, которые могут быть использованы для репрессий внутри страны, а также визовые санкции против Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко, которых считают причастными к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999–2000 годах.

Политический обозреватель Александр Класковский удивляется на naviny.by:

– Слушайте, ну как-то незаметно, чтобы белорусские силовики сильно страдали от дефицита снаряжения для репрессий... Лезть же в бутылку из-за темной истории с исчезновением оппонентов режима — как-то двусмысленно выглядит, не правда ли?