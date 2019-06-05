США усилили санкции против Кубы 1 5.06.2019, 9:15

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Новые меры вступили в силу сегодня.

Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Кубы, сообщает Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (перевод – nv.ua).

Как сообщается, Управление предоставило поправки, согласно которым вводится запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях.

Также больше не будут выдаваться лицензии на экспорт в Кубу частных самолетов и пассажирских морских судов. Новые меры вступят в силу 5 июня 2019 года.

«Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, обеспечивая коммунистическую точку опоры в регионе и поддерживая противников США в таких местах, как Венесуэла и Никарагуа, разжигая нестабильность, подрывая верховенство закона и подавляя демократические процессы», — сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам «администрация приняла стратегическое решение дать обратный ход ослаблению санкций и других ограничений в отношении кубинского режима. Эти действия помогут не дать долларам США попасть в руки армии, спецслужб и правоохранительных органов Кубы».

Как отмечается, ужесточение санкций против Кубы предусмотрено Актом президента США о национальной безопасности, который Дональд Трамп подписал 16 июня 2017 года.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео указал на поддержку Россией и Кубой режима Николаса Мадуро в Венесуэле как на одну из главных причин кризиса в Венесуэле.