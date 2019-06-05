Инициатива трех морей – путь к победе над Россией 7 5.06.2019, 9:29

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Как усилить безопасность Европы от РФ.

О европейской безопасности сегодня много говорят и пишут в новостях. Из-за Брексита, парламентских выборов в ЕС, неурегулированных проблем на Балканах, неослабной войны России против европейской интеграции и демократии, и из-за Украины сегодня легко можно поддаться пессимизму в отношении Европы. Но такое отчаяние безосновательно, и оно несовместимо с заинтересованностью США и Европы в демократии, интеграции и безопасности. Более того, существуют механизмы, посредством которых европейские государства и институты, а также их союзник США могут отстаивать свои интересы и ценности в Европе, а то и за ее пределами, пишет журналист американского издания The Hill Стивен Бланк (перевод – inosmi.ru).

Один из таких механизмов — Инициатива трех морей. Ее авторство принадлежит Польше, Хорватии и Румынии, и она предусматривает продвижение практических проектов по сближению на основе общих демократических ценностей европейских государств, чьи территории омываются Балтийским, Адриатическим и Черным морями. Это проекты из области энергетики, транспорта и цифровизации европейских сетей связи. Эту инициативу открыто поддерживают Соединенные Штаты и Германия. В случае реализации проектов в рамках Инициативы трех морей она укрепит европейскую интеграцию и ослабит возможности России по подрыву европейских государств, институтов, безопасности и демократии.

Третий саммит данной инициативы пройдет 5-6 июня в столице Словении Любляне. На нем будут присутствовать высокопоставленные делегаты из Германии, ЕС и США, демонстрируя свою поддержку самой инициативе и ее проектам. Одним из ключевых проектов является инфраструктура СПГ, включающая морские терминалы в Польше и Хорватии, и соединительный газопровод. Осуществление данного проекта поможет уменьшить зависимость от российского газа, доходы от продажи которого Москва направляет на свою кампанию по подрыву европейской безопасности. Новые магистральные и соединительные трубопроводы также будут способствовать увеличению американского экспорта СПГ в Европу, что является важнейшим приоритетом для США. Но и кроме США поблизости от Европы имеются значительные запасы газа, и при наличии изобретательности, а также политической и финансовой поддержки со стороны Америки, Германии и ЕС можно существенно укрепить европейскую безопасность.

Этот газ находится в восточном Средиземноморье, на Кипре, в Египте, Израиле, а возможно, и в Ливане. Месторождения там могут быть огромными. Следует признать, что доставлять этот газ на европейские рынки будет очень непросто, хотя Египет, Кипр, Израиль, Греция и Италия поддерживают идею прокладки Восточно-Средиземноморского трубопровода с этих месторождений в Грецию, а оттуда в Европу. Препятствия создает Турция, пытающаяся пустить этот проект под откос и ведущая буровые работы в водах Кипра. А еще Россия стремится получить доступ к данным месторождениям, а также использовать свои трубопроводы «Северный поток 2» и «Турецкий поток», чтобы господствовать на рынках поставок в Центральную и Восточную Европу. Кроме того, затраты на строительство трубопровода чреваты серьезными политическими рисками. И наконец, инвесторы не станут строить трубопровод, если не будут уверены, что для этого газа есть вполне реальный рынок.

Саммит в Любляне, администрация США, Германия и ЕС могут создать серьезный стимул для поставок газа на этот рынок, убедив авторов данной инициативы принять в ее состав Грецию и рассмотреть в качестве приоритета идею строительства трубопроводов из Греции на главные рынки Европы и снабжения европейских стран по соединительным трубопроводам. Италия, будучи крупным потребителем газа, уже поддержала план такого трубопровода. Если Инициатива трех морей одобрит идею поставок восточно-средиземноморского газа через Грецию на Балканы посредством соединительных трубопроводов, а затем таким крупным потребителям, как Польша, Германия и Италия, это существенно укрепит европейскую безопасность.

При поддержке США и Германии Турция будет вынуждена отказаться от своих открытых угроз в адрес Кипра и скрытых — в адрес Греции. Благодаря такой политике возможности России по использованию газа из «Северного потока 2» и «Турецкого потока» для подрыва европейской интеграции и безопасности будут ослаблены. Если возникнет целая сеть магистральных и соединительных трубопроводов, это станет важным шагом на пути интеграции Севера и Юга от Балтийского до Черного и Средиземного морей.

Более того, эти трубопроводы и терминалы укрепят сотрудничество среди ближневосточных государств, а также между Европой и этим регионом.

На этом пути существуют серьезные проблемы типа демаркации морских и сухопутных границ между Ливаном и Израилем. Вашингтон уже очень активно действует в данном направлении, чтобы Москва не смогла воспользоваться этой проблемой с выгодой для себя. Если Вашингтону удастся добиться демаркации этих границ, это будет способствовать мирному договору между Израилем и Ливаном, что резко снизит влияние Ирана на Ливан и на Ближний Восток в целом, а ливанцам даст возможность использовать свои вклады для инвестирования.

Не исключено, что столь сильные политические и экономические обязательства приведут к пересмотру Турцией своей агрессивной политики, из-за которой она только настраивает против себя соседей и может оказаться в региональной изоляции. С учетом размеров таких вкладов нельзя исключать строительство трубопроводов из Израиля и Ливана (а то и из Египта) в Турцию. Это приведет к снижению российского влияния на Анкару и к нормализации отношений Турции с ближневосточными соседями.

По общему признанию, проблем много, но возможности здесь таятся колоссальные, а потенциальные выгоды от этих идей безграничны. Если мы хотим содействовать укреплению безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, мы должны заплатить за такое развитие событий и использовать все имеющиеся возможности. Если мы не ухватимся за эти возможности сейчас, кто знает, когда нам удастся сделать это снова. Если это не сделаем мы, это к собственной выгоде сделают другие, у кого более враждебные планы. Фрэнсис Скотт Фицджеральд писал, что «в американской жизни нет вторых актов». Нет вторых актов и в мировой политике, и если мы не воспользуемся возникше+й возможностью, второго шанса у нас не будет, а враждебные силы очень быстро заполнят беззаботно оставленный нами вакуум.