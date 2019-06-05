Россияне экономят на лекарствах и продуктах питания 9 5.06.2019, 9:44

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Жители страны почувствовали на себе результаты правления Путина.

"Падающие реальные доходы заставляют россиян экономить. Цена становится решающим фактором в первую очередь при покупке продуктов питания и лекарств", - пишет немецкое издание Handelsblatt (перевод – inopressa.ru).

После своего переизбрания в прошлом году президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу обеспечить постоянный рост реальных доходов и сократить бедность в два раза. "Но сейчас реальность далека от этих цифр, - отмечает журналист Андре Баллен. - С 2014 года реальные доходы граждан падают. По данным Росстата, в первом квартале 2019 года они снова упали на 2,3% в сравнении с предыдущим годом. По мнению экспертов, эта тенденция сохранится и в ближайшие месяцы".

Эти абстрактные цифры находят свое отражение в благосостоянии граждан, продолжает издание. "Средний класс, который еще несколько лет назад собирался наслаждаться своими новыми потребительскими возможностями, приобретать квартиры и предметы роскоши, ездить отдыхать за границу, заполнять местные рестораны и кафе, сегодня катится вниз", - отмечает Баллен.

"Количество людей, живущих за чертой бедности, после крымского и украинского кризисов выросло с пугающей скоростью", - указывает издание. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, сейчас в стране проживают 19 млн бедных. "Это на три миллиона больше, чем до украинского кризиса, и не стоит забывать, что это официальные цифры, - подчеркивает автор статьи. - Махинации подведомственного министерству экономики статистического ведомства уже некоторое время вызывают недоверие у экспертов".

Почти половина российских семей может позволить себе только покупку еды и одежды. Согласно опросу "Левада-Центра", накопления имеются только у трети россиян. "Почти четверть россиян (24%) указывают, что в прошлом году экономили на покупке продуктов питания. Больше внимания они обращают на цену, а не на качество. Рост цен на продукты питания был одним из главных факторов инфляции в последние годы - особенно в 2014 и 2015 годах. Решение Кремля ввести в ответ на западные санкции эмбарго на продукты питания из соответствующих стран сыграло здесь главную роль", - говорится в статье.

Пустых полок в российских супермаркетах нет, - иностранные товары заменили отечественными, - однако действительные проблемы намного более глубоки. "Так, в России не хватает необходимого количества коров, чтобы, например, производить достаточно молока и сыра. Поэтому в самые дешевые сорта сыра добавляют пальмовое масло. Во время одной из прямых линий в прошлом году Путин успокоил одного фермера, требовавшего введения соответствующих этикеток, словами: "Все-таки пальмовое масло не столь уж вредно". Всемирная организация здравоохранения видит это иначе, однако, несмотря на предупреждения, Россия в прошлом году увеличила импорт пальмового масла почти на 20%. Вероятно, вынужденно, ведь только так можно сохранить стабильными цены на продукты для бедных слоев населения", - указывает Баллен.

Россияне все больше начинают экономить и на лекарствах. "Если год назад только 1% респондентов отмечали, что сократили расходы на лекарства, сегодня их 7%", - подчеркивает журналист.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил, что правительство точно знает, что нужно делать, чтобы "улучшить ситуацию". "Однако для того, чтобы остановить тенденцию, нужно нечто большее, чем красивые слова и обещания. Вынужденная экономия, вероятно, не поспособствует обещанному Путиным повышению продолжительности жизни", - заключает Handelsblatt.