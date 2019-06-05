Минчане хотят снять с должностей руководителей администрации и добиваются референдума 8 5.06.2019, 9:52

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Архивное фото tut.by

Инициативная группа считает это возможным.

Такую цель поставили перед собой жители Первомайского района столицы. Минчане объединились, чтобы защитить район от уплотнений, и рассказали о своих планах на совместной пресс-конференции, сообщает «Белсат».

Чтобы инициировать референдум, нужно собрать около 16 тысяч подписей жителей района. Инициативная группа считает это возможным.

Анна Ковалева, представитель инициативной группы жителей, презентовала наиболее горячие точки уплотнения - квартал между улицами Коласа, Калинина, Черного и Сурганова:

«Поликлиники перегружены, детская и взрослая, школы и сады перегружены, и возведение нового дома еще более ухудшит ситуацию. Не справляются коммуникации, улица Калинина не справляется с потоками дождя, озеленение ниже нормы».

Наиболее сетуют жители района на общественные обсуждения проектов застройки: на заседания не пускают представителей общественности и СМИ. Представитель инициативной группы Валерий Языков говорит:

«Имели место ряд нарушений законодательства об общественном обсуждении, есть вещи, которые, на наш взгляд, нарушают закон о строительстве, санитарные положения. Мы эту информацию обобщили и направили в прокуратуру».

Помимо обращения в прокуратуру, активисты создают электронную петицию за отставку главы администрации района Игоря Кудревича и его заместителя Василия Косовца.

«Действия или бездействие чиновников привели к тому, что жители района вынуждены подавать в суд, так как те не смогли урегулировать претензий к администрации в рамках законодательства», - добавляет Валерий Языков.

Положительный опыт жителей другого проблемного квартала в районе (застройка вокруг «Беларусьфильма», где планировали надстроить мансарды) показывает: суды помогают получить неформальные ответы на запросы.

«Это хорошая возможность приоткрыть гриф «Только для служебного пользования»: все имеют право это знать. У нас были подписи за надстройку от людей, которые умерли, которые там не жили, то есть много фальсификаций, которые открылись в процессе суда», - комментирует жительница Первомайского района Наталья Ермолович.

Еще одна совместная инициатива, о которой заявили участники пресс-конференции, - организация местного референдума с двумя вопросами.

Юрий Губаревич, движение «За свободу», житель Первомайского района:

«Первое: согласны ли вы, чтобы на территории Первомайского района выполнялась распоряжение Лукашенко о прекращении уплотнения застройки? Второе: согласны ли вы, чтобы на территории Первомайского района выполнялась распоряжение Лукашенко о прекращении вырубки зеленых насаждений?»

Чтобы инициировать референдум, нужно собрать около 16 тысяч подписей жителей района. Инициативная группа считает это возможным.