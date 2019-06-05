Президенты Польши и Украины обсудили противодействие «Северному потоку – 2» 5.06.2019, 9:58

Фото: president.gov.ua

Анджей Дуда встретился с Владимиром Зеленским.

4 июня в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос энергетической безопасности. Об этом глава Украинского государства сообщил во время совместного брифинга, который транслировал телеканал NewsOne.

"Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействия "Северному потоку – 2", – сказал Зеленский.

Он добавил, что настроен "на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Польшей".

"Мы сегодня обсудили эти вопросы и определи алгоритм наших дальнейших действий", – подчеркнул президент.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что Дуда заверил президента в поддержке евроатлантических стремлений Украины.

Дуда подчеркнул, что Польша будет продолжать поддерживать стремления Украины по восстановлению территориальной целостности.

Президент Польши пригласил Зеленского посетить Варшаву, добавили в пресс-службе.

Зеленский совершает первый зарубежный визит. 4 июня в Брюсселе он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.