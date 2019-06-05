Бди! 2 Александр Хоц

5.06.2019, 10:27

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Александр Хоц

В совете путинского ведомства интересно одно обстоятельство.

Роскомнадзор призывает родителей не публиковать в Интернете фотографии детей, так как снимками могут воспользоваться злодеи и преступники (не говоря о магах и колдуньях). Чтобы в снимки не втыкали иголки, не шептали заклинания и не пялились "дурным глазом", - лучше снимков не иметь (как и самих детей). Жить будет спокойнее.

Забота о ребенке (в День его защиты) выглядит уместно. Например, кто спрашивает юные создания - хотят ли они сниматься? Начиная с УЗИ плода - это мало кого волнует. А ведь и у плода есть права - не только на жизнь, но и на ее конфиденциальность. (Идея Милонова дать эмбриону гражданство - требует развития).

А с другой стороны, если ваш ребенок (как и Путин) с яслей мечтает работать в "органах", - тем более, "светить" его не стоит. Зачем помогать ЦРУ в сборе досье на российских граждан?

Если же серьезно, то в совете путинского ведомства интересно одно обстоятельство. О том, чтобы жить в свое удовольствие (ради чего и существует государство) - речь в России давно не идет.

Вы должны ходить на цыпочках, исключительно оглядываясь - на государство, на преступников (что порой - одно и то же), на "скрепы", на опасность, что ребенок получит от омоновца палкой по голове, что его выгонят из школы за сиреневые волосы, подтяжки на голое тело или затаскают в ФСБ за плакат "Х** войне!"

Теперь выясняется, что и фото постить - не надо. Режим снимает с себя всякую ответственность. Но с другой стороны, это честно. Государство вас предупредило. Системы "считывания" лиц у наших "органов" - все зорче. Так что скоро они вычислят не только "школоту", сбегавшую на митинги Навального, но и прогульщиков занятий по патриотическому воспитанию.

Родители, расслабьтесь и бросьте фото-самодеятельность. Забота по фиксации ваших чад переходит к "Большому брату".

Александр Хоц, facebook.com