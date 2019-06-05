Участились поездки литовцев за покупками в Польшу 2 5.06.2019, 10:29

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Иллюстрационное фото charter97.org

За одну поездку среднестатистический литовец покупает товары в польском магазине на 125 евро.

Сокращается торговля в приграничных с Польшей литовских районах. Причина – повышение цен на продукты питания, вследствие чего литовцы все более охотнее приезжают в польские города – Сувалки, Августув, Сейны – за покупками, сообщает «Радио Польша».

Литовские работники торговли сообщают, что за последние два года торговый оборот в районах рядом с польской границей, уменьшился на 20%. Они также обращают внимание еще на одно явление: если ранее за покупками в Польшу приезжали литовцы из местностей, расположенных не дальше 20 км от границы, то сейчас в польские магазины отправляются жители населенных пунктов, лежащих на расстоянии даже 40 км от Польши.

Существенное снижение оборота наблюдается в торговле фруктами и овощами, а также бытовой химией и алкоголем. На это влияют не только более низкие цены в Польше, но и высокая акциза в Литве. Введение этого налога в 2016 году привело к тому, что литовцы чаще стали ездить в польские магазины, а кроме алкоголя покупать и продукты питания.

По данным Главного статистического управления Польши, в третьем квартале прошлого года жители Литвы потратили на покупки в Польше более 460 миллионов евро. За одну «торговою» поездку среднестатистический литовец покупает товары в польском магазине на сумму 125 евро.