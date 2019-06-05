Уходящие диктаторы сходят с ума 2 5.06.2019, 10:42

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Давайте, подбрасывайте поленья в разгорающийся огонь возмущения.

Трудно придумать что-то более тупое и вредное для российских властей, чем то, что они устроили с конкурсом «Мемориала» для старшеклассников. Напустив на детей, родителей и учителей типов в серых костюмах из ФСБ, да туповатых детин из НОД и СЕРБ, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Прямо урок новейшей истории провели для всех желающих, наглядно показав на примере России, как гниющие диктатуры сходят с ума, насколько они опасны для мыслящей молодежи.

И чего добились? Только того, что охранку вместе с их начальником Путиным будут теперь ненавидеть те, кого они вздумали травить.

Угроза мафиозной власти исходит вовсе не от конкурсов «Мемориала». Она в самих основах этого строя, при котором громадное большинство молодых людей не имеет никакой перспективы, в отличие от детей обогатившихся правителей, их бизнес-друзей и чиновников.

И даже когда дети из регионов пишут работы для конкурса «Мемориала», рассчитывая таким образом своим трудом честно завоевать себе дополнительные возможности для продвижения, ФСБшные майоры и нанятая шпана, устраивают им травлю.

Давайте-давайте, правители, подбрасывайте поленья в разгорающийся в стране огонь возмущения.

Вам мало пенсионного ограбления, московского мусора в регионы, рейдерства РПЦ, миллиардных общаков у полковников МВД и ФСБ. Вы, видимо, хотите, чтобы недовольны вами были абсолютно все слои нашего общества. Включая полицейских и военных, которым вы запрещаете отдыхать за границей. Тогда вы на правильном пути. И вам есть за кем последовать.

Свалившуюся в феврале 17 года монархию не вышел защищать никто. Сгнивший СССР в августе и декабре 91-го - тоже. То же будет и с вашей мафиозной системой, укравшей у страны будущее. Вы отлично умеете делать только две вещи – красть и наступать на грабли. Они уже летят вам в лоб. С «георгиевской лентой» на палке. Бац!