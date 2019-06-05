Водители: Когда уже власти определятся с госпошлиной? 3 5.06.2019, 10:52

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Белорусские автомобилисты возмущены действующей системой по взиманию дорожного налога.

Власть беспощадна к белорусским автомобилистам. Не только на материальном, но и на моральном уровне. Все хорошо помнят, как обещанная 1 апреля текущего года отвязка уплаты государственной пошлины за допуск к участию в дорожном движении от процесса прохождения техосмотра так и не произошла (что, к слову, породило массу теорий по поводу первоапрельского розыгрыша). И это несмотря на то, что готовый проект документа уже лежал на подписи у Лукашенко, пишет abw.by.

Вместо этого заместитель министра финансов Дмитрий Кийко сообщил, что в ближайшее время будут обсуждаться другие механизмы. "Пока вопрос открыт", - добавил замминистра.

"А до этого что делали?" - возникает резонный вопрос. Целая рабочая группа длительный период времени прорабатывала, изучала, вносила предложения, проводила общественные слушания, а в итоге не то.

Заодно чиновник озвучил новую стратегию: мол, не лучше ли включить госпошлину в стоимость топлива, как и предлагали некоторые активные граждане на различных форумах и при обсуждении проекта указа на сайте Министерства финансов, ответственного за разработку документа. Идея эта вовсе не новая, прозвучала она сразу после введения непопулярного платежа. И мы обязательно к ней вернемся в этом материале, но сперва посмотрим, куда вообще "уходит" госпошлина после ее уплаты автолюбителем.

За что платим?

Итак, госпошлина аккумулируется в дорожном фонде. По данным государственного бюджета страны за 2018 год, доход дорожного фонда составил 561,9 млн рублей. Для "сбалансированности" в фонд добавили еще 31, 2 млн.

"Основным доходным источником фонда в 2018 году являются средства государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (319,2 млн рублей, или 56,8% в общих доходах фонда), имеющие целевую направленность - строительство и ремонты автомобильных дорог, исполнение кредитных обязательств по кредитам, выданным на указанные цели, строительство Западного обхода г. Бреста, погашение кредита, выданного на его строительство, и процентов за пользование кредитом, а также строительство, реконструкция и капитальный ремонт магистральных улиц радиального направления и Минской кольцевой автомобильной дороги" (из бюджета-2018).

Как мы тратим эти деньги?

В большинстве своем средства идут на погашение кредитов банков и выплаты процентов по этим кредитным обязательствам - 168,8 млн рублей. На текущий ремонт дорог выделилось всего 71,8 млн, на содержание автомобильных дорог - 130,5 млн рублей. На капитальный же ремонт дорог выделялось меньше всего денежных средств - 31,5 млн. При этом нужно помнить, что эти все деньги идут на республиканские дороги, местные финансируются из субвенций и средств исполкомов по регионам.

Но вернемся к главной растратной статье. Не нужно напоминать, что та же МКАД-2 построена за кредит от наших китайских товарищей, обязательства погашаются исправно. И это правильно. Но новостные каналы все больше делают упор на идею участия автомобилистов в тратах на дороги, а не в выплатах процентов за кредиты.

"Основными направлениями расходования средств фонда являются:

расходы на погашение кредитов банков и выплату процентов по ним - 28,4% общего объема республиканского дорожного фонда;

содержание республиканских автомобильных дорог - 22%;

текущий ремонт республиканских автомобильных дорог - 12,1%;

строительство и реконструкция республиканских автомобильных дорог - 7,2%;

капитальный ремонт республиканских автомобильных дорог - 5,3%" (из бюджета-2018).

Теперь посмотрим текущий год, а для этого опять обратимся к государственному бюджету.

"Расходы республиканского дорожного фонда предусмотрены в размере 699,8 млн рублей, в том числе за счет доходов республиканского дорожного фонда - 560,5 млн рублей и средств республиканского бюджета - 139,3 млн рублей. Основной доходный источник фонда - средства государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, которые непосредственно направляются на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты республиканских автомобильных дорог, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, выданным на строительство II кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Минска, а также передаются в консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска в виде субвенций на развитие местных автомобильных дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов" (из бюджета-2019).

Ну и расходы дорожного фонда в 2019 году:

Основная статья расходов - это опять-таки кредиты и проценты по ним.

Платить пошлину не хотят

После исследования двух бюджетов за нынешний и прошлый годы бросается в глаза то, что доходы от госпошлины упали почти на 30 млн руб., а это сигнал о том, что платить пошлину и проходить техосмотр стало гораздо меньше автовладельцев.

Ничего хорошего в этой тенденции нет, ведь такой гражданский бойкот напрямую влияет на общую безопасность на дорогах.

Именно поэтому законодатель "встрепенулся" и попытался погасить конфликт, предлагая отвязать госпошлину от ТО.

Разворот на 180 градусов

Правда, цитаты чиновников по этой теме убеждают нас, что последовательность не их конек.

В начале октября 2018 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил: "Пошлину от ТО отвяжут, но и в стоимость топлива не включат. Новая схема может заработать с 1 июля 2019 года".

Тогда позицию премьера транслировали практически на всех уровнях государственной вертикали.

"Включать платежи за участие в дорожном движении в цену топлива нецелесообразно, целевой сбор больше соответствует справедливости. Считаю, предлагаемый подход наиболее прогрессивный. Формируется целевой фонд, который прописан отдельной строкой в республиканском бюджете, и эти средства направляются на развитие республиканских и местных дорог. В случае если сбор аккумулировался в стоимости бензина, то его практически невозможно было бы вычленить из общей суммы. Нет гарантии, что деньги будут целевым образом направлены на дорожную инфраструктуру" - такое мнение высказала депутат Палаты представителей Оксана Нехайчик на общественном обсуждении проекта указа "О платежах за участие в дорожном движении" в общественной приемной Ленинской районной организации объединения "Белая Русь" (по сообщению БелТА).

А пару дней назад мы услышали обратное. Так как понимать "маятник взглядов" чиновников? И чем хороша или плоха каждая из стратегий?

Вариант первый - отвязать госпошлину от ТО и сделать отдельным платежом

Главный плюс такого подхода - принцип социальной справедливости: сколько ездишь, столько и платишь. Если дедушка выкатывает своего "железного коня" лишь весной и летом, то и пошлину он платит за тот период, пока эксплуатирует свой автомобиль. Стимулировать исполнять закон должны были скидки и система контроля. Этот вариант как наиболее логичный вошел в неподписанный проект указа.

Минус в том, что госпошлина как отдельный платеж требует целого комплекса сложных решений, в том числе технических, начиная от создания сложной системы мониторинга (контроля) за тем, кто будет платить, а кто нет, и заканчивая внесением изменений в действующее законодательство, а также принятием новых законодательных актов.

О "цене" вопроса судить сложно, специалисты предполагают, что это "дорогое удовольствие". Да и много противников такого варианта образовалось среди населения. Поэтому об истинных причинах "провала" проекта указа мы так и не знаем.

Вариант второй - включить госпошлину в стоимость топлива

Из плюсов у такого варианта - простота реализации (не надо никаких дополнительных платежек) и отсутствие необходимости контроля (автомобилисты и так сами все оплатят).

Но сразу бросаются в глаза и минусы, главный из которых - резкое увеличение цен на топливо. Это значит, что подорожает практически все. Не секрет, что стоимость топлива включается в стоимость товаров, которые необходимо доставить от производителя к покупателю. Подорожают и услуги по перевозке пассажиров и грузов.

А что насчет сельскохозяйственной техники? Топливо "кушать" эта техника любит - многим фору даст, но по дорогам общего пользования ездит редко. Тогда почему владельцы, допустим, тракторов и комбайнов должны платить за участие в дорожном движении? Явная несправедливость.

Сделать одну цену на топливо для транспортных средств, передвигающихся по дорогам, а для сельхозтехники - другую и подешевле, тоже не выход, так как это повлечет за собой коррупционные проявления.

Или вот еще: бензин используется для заправок моторных лодок и газонокосилок. За какое участие в дорожном движении в стоимости топлива они должны тогда платить?

В общем, вопросов много. Есть "за", есть "против", есть явные нестыковки. Какое решение примет законодатель, не знает никто. На сегодня озвучено лишь то, что нужно "еще раз подумать и осмыслить последствия", а затем принять решение. Только вот решение это снова может оказаться непопулярным у простых людей. Как этого избежать? Секрет прост - думать о тех, кто пользуется дорогами, за которые сам же и платит, к слову.