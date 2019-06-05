Святослав Вакарчук показал «автобус перемен» 5.06.2019, 11:21

Святослав Вакарчук

Фото: УНИАН

Лидер партии «Голос» отправляется в тур по Украине.

Партия певца и музыканта Святослава Вакарчука "Голос" опубликовала снимок автобуса, на котором сторонники партии отправятся во всеукраинский тур.

Об этом говорится в заметке партии 4 июня во Facebook, сообщает pravda.com.ua.

"Наши свеженькие автобусы уже готовы отправляться. Стартуем 7 июня с Киева! Винница 9 июня, Хмельницкий 11 июня, Черновцы 12 июня, Ивано-Франковск 14 июня", - написали в "Голосе".

29 мая певец и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что с партией "Голос" едет во всеукраинский "Тур перемен".

Команда в поддержку партии Вакарчука отправится в агитационный тур в июне и посетит более 300 городов и городков Украины.

16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.

24 мая "Голос" опубликовал 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.

30 мая Вакарчук включил в партийный список, с которым пойдет на парламентские выборы, более полусотни волонтеров своей политсилы.