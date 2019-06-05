Как выглядят квартиры, которые Эстония предлагает за 50 евро 5.06.2019, 11:37

Недвижимость вызвала интерес у белорусов.

Городская управа города Кохтла-Ярве, что на северо-востоке Эстонии, объявила о проведении открытого аукциона, участникам которого представится шанс стать полноценным собственником квартиры в Евросоюзе всего за 50 евро (ну или немного дороже). На торги выставлены 39 помещений, находящихся в муниципальной собственности. В большинстве случаев это квартиры, владельцы которых умерли, а наследники не проявляют интереса к имуществу, пишет onliner.by.

Кохтла-Ярве — пятый по величине город Эстонии, расположенный в нескольких километрах от побережья Финского залива. Сегодня здесь проживает около 35 тысяч человек, основным видом деятельности местного населения является добыча и переработка горючего сланца.

Из 39 выставленных на аукцион квартир 22 не заселены, в остальных живут арендаторы, которые обладают преимущественным правом покупки, сообщает ресурс postimees.ee. Площадь квартир варьируется от 25,2 до 66,1 кв. м, а начальная цена — от 50 до 3000 евро. По минимальной цене предлагаются пять квартир, три квартиры выставлены на торги за 100 евро, еще четыре — за 150 евро.

В списке есть квартиры, которые уже выставлялись на аукционы по шесть-семь раз, однако никого не заинтересовали даже несмотря на свою невысокую цену. Помощница мэра Юлле Лепассаар объясняет это «убитым» состоянием квартир. Некоторые помещения сильно замусорены и напоминают помойки. Такое жилье требует немалых вложений в ремонт.

На фото ниже — выставленная на предстоящий аукцион двухкомнатная квартира площадью 37,7 кв. м. Выглядит она вполне сносно, а продается в связи с тем, что долго пустует. Начальная цена — всего 50 евро.

Подобные аукционы в городе проходят регулярно. На каждом из них удается продать по две-три квартиры.

Недвижимость вызвала интерес у белорусов: приобретение квартиры является одним из оснований для получения шенгенской визы.