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Фотофакт: На выставке «Белагро» корову поместили в клетку на 30-градусной жаре

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  • 5.06.2019, 12:11
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С температуры 24°С и влажности свыше 70% у животных начинается тепловой стресс.

Эту корову запечатлели 4 июня в агрогородке Щомыслица Минского района на открытии международной специализированной выставки «Белагро-2019», пишет «Солидарность».

С температуры 24°С и влажности свыше 70% у коров начинается тепловой стресс — такие выводы сделали американские ученые. Они объясняют, что коровы имеют постоянную температуру тела, и в жару они могут повышать её незначительно.


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