Трамп допустил военный удар по Ирану 5 5.06.2019, 12:18

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США заявил, что при этом предпочитает путь переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, но допускает, что США могут нанести военный удар по исламской республике, передает Reuters (перевод – rbc.ru).

«Всегда есть вероятность [военной операции]. Хочу ли я? Нет, я бы не хотел. Но вероятность [удара по Ирану] есть всегда», — заявил президент США, отвечая на вопрос о том, что он думает о потенциальных военных действиях в отношении Ирана.

По словам Трампа, в то время, когда он стал президентом, эта страна была «чрезвычайно враждебной». «В то время они были террористической страной номер один в мире и, возможно, остаются таковыми и сегодня», — сказал лидер США.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он вести переговоры с Роухани, Трамп ответил: «Да, конечно, я предпочел бы переговоры».

Отношения между Вашингтоном и Тегераном ухудшились после прихода Трампа ко власти. Он объявил об отмене обязательств США в рамках так называемой ядерной сделки, предполагавшей снятие санкций с Ирана в обмен на его отказ от развития военных ядерных технологий.

В ноябре 2018 года США возобновили санкционное давление на Тегеран, объявив, что цель санкций — вынудить Иран «изменить свое поведение». США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

В ответ на это Иран признал террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты — «государством — спонсором терроризма». Лидеры обеих стран регулярно обмениваются угрозами в публичном поле.

На фоне конфликта США направили в Персидский залив ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и сообщили, что это «сигнал иранскому режиму».

Вскоре после этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не стремится к военному противостоянию с США. По его словам, войны с США не будет, так как «иранский народ выбрал путь сопротивления Америке, и это сопротивление заставит ее отступить».

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана.

В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.

В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке.

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.