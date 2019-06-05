Александр Кабанов: Конституция дает нам право знать все о вредных заводах в Беларуси 2 5.06.2019, 12:27

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Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Чего боятся власти, скрывая правду от людей?

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. Этот праздник был установлен ООН для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды, сообщает «Радыё Рацыя».

А экологических проблем в Беларуси более чем достаточно, особенно в Брестской области. В которой с увеличением количества вредных предприятий отмечается рост онкологических заболеваний.

Особенно в Березовском районе, где почти в пределах городов действует «Фрондеса» по изготовлению пестицидов и «БитСплав» по переработке свинцовых батарей.

Причем власти засекретили все, народ держат в неведении, говорит блогер из Березы Александр Кабанов:

- Население того же Березовского района не информируется об экологической ситуации, которая сложилась на сегодняшний момент. Хотя люди имеют право знать эту информацию - это прописано в Конституции, это прописано в законодательстве, но над этим не идет абсолютно никакой работы. Хотя у нас работают аналитические центры, брестской областная лаборатория, которая выезжает и делает определенные замеры.

По словам Александра Кабанова, только за 3 месяца 2019 года выявлено новых больных раком в Брестской области на 11 процентов больше, чем за такой же период 2016 года. А в Березовском районе – 670 случаев на 100 тысяч населения, тогда как по области 485. Но чиновников беспокоит только план в экономике, чтобы сохранить свои кресла.