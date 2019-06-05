Семь лучших фильмов о неразгаданных тайнах человечества 5.06.2019, 12:41

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Даже в ХХI веке остается место для загадок.

Многие исторические события и личности порождают дискуссии и теории, без которых жить было бы чуть менее интересно.

Журналисты vokrugsveta.ua решили окунуться в мир величайших тайн мира, ответы на которые попытались дать в своих лентах известные кинематографисты.

Исчезновение

The Vanishing, 2019

Начало 20-го века поставило мистическую отметку на острове Фланнан, расположенном у берегов Шотландии. В 1900 году сюда прибыли трое смотрителей, чтобы заступить на обычную шестинедельную вахту. Однако, когда в назначенный срок к ним на смену приехал коллега, он обнаружил, что остров полностью опустел. На маяке не было обнаружено следов борьбы или гибели смотрителей, но при этом прибывший отметил незаправленные кровати и остановившиеся часы. Троицу так никогда и не нашли ни живыми, ни мертвыми. Это обстоятельство еще много лет будоражило умы любителей загадочных историй.

Свою версию произошедшего высказали создатели ленты «Исчезновение». Сюжет триллера в подробностях рассказывает о событиях злосчастной ночи.

Аноним

Anonymous, 2011

Так называемый «шекспировский вопрос» много лет является предметом споров для историков и литературоведов. Несмотря на то, что школьникам автор «Гамлета» и «Ромео и Джульетты» представляется как вполне осязаемый уроженец Стрэтфорда-на-Эйвоне, для многих скептиков личность человека, подарившего миру эти шедевры, все еще под большим вопросом. Одна из теорий нашла свое воплощение в исторической драме «Аноним». Сценаристы взяли за основу версию, по которой под псевдонимом Шекспира скрывался граф Оксфорда, Эдуард де Вер. Гениальный поэт, по сюжету, начинает писать еще в детстве. А уже затем, став жертвой шантажа, Эдуард начинает подписывать свои творения именем Шекспира, который в реальности был пройдохой, мечтающим о собственном театре.

Режиссер ленты Роланд Эммерих полностью профинансировал проект, что позволило ему работать без вмешательства киностудий.

Робин Гуд

Robin Hood, 2010

Не меньше споров у историков вызывает и упоминание имени Робина Гуда, доблестного принца воров, отбирающего у богатых и раздающего бедным. Веками истории о Робине восхищали британский народ. Ему посвящали песни и стихи, легенды и детские сказки. Однако доподлинно сказать, кем же был герой из Шервудского леса и был ли он вообще, теперь уже вряд ли удастся. Одну из версий продемонстрировал в своей ленте знаменитый режиссер Ридли Скотт. В его фильме Робин предстал уже не слишком молодым лучником из армии Ричарда Львиное Сердце. Устав от войны, он становится на путь благородного разбоя.

Лента открывала Каннский кинофестиваль 2010 года.

Иоанна – женщина на папском престоле

Pope Joan, 2009

Католическая церковь прилагает множество усилий, чтобы сохранять незапятнанной свою безупречную репутацию. Однако есть имя, упоминание которого вызывает приступ яростного отрицания у представителей религиозной верхушки. В IX веке простой девушке Иоанне, благодаря уму и амбициозности, удалось получить беспрецедентное образование, а затем и занять папское кресло. Конечно, последнее стало возможно лишь благодаря тому, что героиня годами притворялась мужчиной. Папство потратило долгие годы на то, чтобы навсегда стереть эпизод из своей истории. Потому сегодня об истории Иоанне говорят скорее как о легенде.

А вот роман американской писательницы Донны Вулфолк Кросс, положенный в основу ленты «Иоанна – женщина на папском престоле», утверждает, что это вовсе никакая не выдумка. Лента позволяет понаблюдать за героиней с самого детства до восхождения на престол и разоблачения.

Солт

Salt, 2010

Голливудская красотка Анджелина Джоли в захватывающем боевике «Солт» исполнила роль опытного и бесстрашного агента ЦРУ. Во время очередного расследования оказывается, что героиня имеет загадочные связи с российскими спецслужбами. Однако нас больше всего интересует один забавный факт, озвученный в диалогах ленты. Если верить сценаристам «Солта», за убийство Джона Ф. Кеннеди также ответственен специально обученный агент-двойник печально известного Ли Харви Освальда.

Несмотря на то, что Освальд был назван официальным виновником убийства американского президента, споры по поводу того, работал ли он в одиночку, а также он ли в конце концов произвел роковой выстрел, не утихают и по сей день. Кеннеди был настолько значимой фигурой на мировой политической арене, что историки верят, что в истории с его устранением не обошлось без «двойного дна».

Помпеи

Pompei, 2014

Следующая картина отсылает нас к событиям 79 года до нашей эры. Именно в это время на Земле произошла одна из самых страшных природных катастроф в истории. Извержение вулкана Везувий полностью уничтожило два римских города – печально известные Помпеи и Геркуланум. Долгие годы ученые пытались воспроизвести последние дни погибших римлян, по крупицам воссоздать некогда процветающие города. Но и сегодня нельзя точно сказать, сколько людей погибло, и почему они не начали спасаться при первых признаках надвигающейся катастрофы.

Город восстал из пепла в эпической исторической картине «Помпеи» со звездой «Игры престолов» Китом Харрингтоном в главной роли. Кит сыграл молодого гладиатора Майло, который находит свою любовь в городе, который вот-вот останется лишь на страницах исторических хроник. Благодаря создателям ленты зритель сможет побывать на улицах таинственных Помпей и наблюдать начало масштабной катастрофы, поразившей мир.

Альфа

Alpha, 2018

Собаки так долго живут бок о бок с человеком, что мало кто задумывается о том, когда именно человек приручил первого волка и как в дальнейшем развивались их отношения.

Дать ответ на эти вопросы попытались создатели ленты «Альфа». По сюжету фильма, юный герой из первобытного племени оказывается вдали от дома. В попытках сохранить свою жизнь он неожиданно находит поддержку в лице ослабленного волка, оказавшегося в беде. Двое проходят через целый ряд испытаний, чтобы вернуться в место, которое скоро оба смогут называть своим домом.