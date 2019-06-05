Зеленский: Украина вступит в НАТО после референдума 10 5.06.2019, 12:59

2,469

Владимир Зеленский

Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Вопрос будет вынесен на плебисцит после информационной кампании.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО будет только после референдума. Об этом он рассказал в интервью "Сниданку с 1+1".

По словам Зеленского, украинцев нужно проинформировать, что являет собой НАТО и вынести вступление в альянс на референдум.

"Курс в НАТО - это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум и Украина будет в НАТО", - сказал Зеленский.

Отметим, вчера в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. Он добавил, что Североатлантический альянс выделит более 40 млн евро на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

Ранее Зеленский заявлял о важности вопроса о вступлении в НАТО, акцентировав на необходимости референдума по этому вопросу.

"Должна быть начата серьезная информационная война, в которой мы должны быть победителями", - резюмировал он.