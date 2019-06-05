Изменения в страховке: обнаружился неожиданный сюрприз для водителей 10 5.06.2019, 13:08

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Нюанс касается большинства автовладельцев.

В мае был подписан указ, в котором зафиксированы изменения в правовых нормах, касающихся страхования. Многие автомобилисты уже знают, что размер страховой выплаты при оформлении ДТП без вызова ГАИ (европротокол) повышен с 400 до 800 евро. Однако есть еще один нюанс, который касается большинства автовладельцев. И речь идет о предмете давних жалоб — слишком низких выплатах «на ремонт», пишет onliner.by.

«Расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденных деталей будет осуществляться без учета износа при замене поврежденных деталей рулевого управления, тормозной системы, систем активной безопасности (по перечню, утвержденному Белорусским бюро по транспортному страхованию), — сообщил Сергей Осенко, начальник главного управления страхового надзора Минфина РБ. — Обращу внимание: если страховой случай наступит после 31 августа этого года (речь о договорах «автогражданки», заключенных до 1 сентября 2019 г. — Прим. Onliner), размер вреда и выплат будет определяться по новым условиям».

«Норма «без износа» связана с вопросами безопасности. Рулевая, тормозная система, система активной безопасности — элементы и детали этих систем должны быть всегда исправными и, желательно, новыми. Поэтому было решено пойти на такой шаг. Чтобы люди на авто после ДТП ставили новые детали, а не б/у. Конкретный перечень деталей находится в процессе согласования с производителями», — добавил Сергей Рабецкий, замгендиректора Белорусского бюро по транспортному страхованию.

Также стало известно, что уменьшат взносы по договорам внутреннего страхования для электромобилей (с 43,1 евро до 23,9 евро в год), гибридов (с 59,7 до 33,2 евро в год) — практически на 40 процентов.

Расширен и список так называемых «страховых случаев». Такими отныне будут называться и ДТП, случившиеся в месте, не предназначенном для дорожного движения (например, в поле или лесу), если ГАИ оформит инцидент как дорожно-транспортное происшествие. Также страховым случаем будут признавать падение груза с автомобиля.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября.